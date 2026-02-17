Stress lavorativo: da bomba ad orologeria ad alleato (in un workshop!)

In un’epoca in cui la pressione lavorativa sembra crescere più velocemente della nostra capacità di recupero, parlare di stress non è più un lusso ma una necessità. È proprio da questa consapevolezza che nasce il workshop “Lo stress è un segnale, non il problema”, un incontro formativo pensato per aiutare professionisti e lavoratori a comprendere i propri limiti fisiologici e a costruire strategie concrete di benessere.

L’iniziativa, organizzata da Verduci MedWork Srl in collaborazione con Happy Worker della Dott.ssa Chiara Crucitti, avrà luogo il 21 marzo 2026, dalle 9:00 alle 13:00, presso la sede della Verduci MedWork Srl, sita in Via Vallone Croce 10A, Reggio Calabria. L’obiettivo è chiaro: fornire strumenti pratici per ottimizzare l’equilibrio tra carico di lavoro e recupero prestazionale, trasformando lo stress da ostacolo a indicatore prezioso.

Il programma del workshop si articola in tre direttrici fondamentali:

● Riconoscere i marker fisiologici, ovvero quei segnali corporei che anticipano il sovraccarico;

● Implementare protocolli di gestione del benessere, con tecniche applicabili nella quotidianità lavorativa;

● Costruire un sistema personale di gestione del carico, utile per prevenire cali di performance e mantenere lucidità ed energia.

La scelta di limitare i posti disponibili non è casuale: l’intento è garantire un supporto mirato, quasi sartoriale, che permetta ai partecipanti di lavorare in modo diretto e personalizzato sulle proprie esigenze. Al termine dell’incontro verrà, inoltre, rilasciato un attestato di partecipazione. Un’occasione preziosa per chi desidera imparare a leggere lo stress non come un nemico da combattere, ma come un messaggio da ascoltare per ritrovare equilibrio e benessere.

Per info ed iscrizioni:

verducimedwork@gmail.com

3342259270.