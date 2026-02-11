Strage in Canada: sparatoria in una scuola, numerosi morti e feriti

E’ strage in Canada a causa di una sparatoria avvenuta in una scuola. Il bilancio è terribile: 9 morti e 27 feriti ma non è detto che i numeri possano aumentare. Gli omicidi sono avvenuti a Tumbler Ridge, nella Columbia Britannica. Secondo i media canadesi l’assassino era una donna. Durante la perquisizione della scuola, la polizia ha trovato sei persone uccise a colpi d’arma da fuoco; una settima, ferita, è morta durante il trasporto in ospedale. Separatamente la polizia ha trovato altri due cadaveri.

Il premier canadese Mark Carney ha sospeso il suo viaggio programmato alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco in seguito alla sparatoria in una scuola a Tumbler Ridge che ha provocato almeno dieci morti, compreso l’attentatore. “A seguito delle tragiche notizie provenienti da Tumbler Ridge, nella Columbia Britannica, il primo ministro… sospenderà temporaneamente il suo viaggio programmato fuori dal Paese“, ha dichiarato l’ufficio del premier. Carney aveva precedentemente annunciato l’intenzione di recarsi a Monaco da oggi fino a domenica.