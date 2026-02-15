Strage di Cutro, annullata la commemorazione in una scuola di Crotone. Il dirigente precisa: “un equivoco, iniziativa il 25 febbraio”

Polemiche sul preside dell’Istituto Barlacchi-Lucifero di Crotone, il quale aveva negato l’autorizzazione scolastica per la commemorazione delle vittime della strage di Cutro, appellandosi alla “mancanza di contraddittorio”. Poi le precisazioni all’Ansa del dirigente Girolamo Arcuri, dirigente: “voglio ricucire questo equivoco con la Cgil e organizzare il ricordo delle vittime di Cutro per giorno 25″. “La mia scuola ha sempre onorato la memoria delle vittime di Cutro ospitando diverse iniziative. Ero stato io a far contattare la Cgil per chiedere di organizzare la manifestazione. Ed avevo autorizzato l’evento. C’è anche un mio dispositivo in tal senso. Ho chiesto ai miei uffici di chiedere a Cgil di ampliare il dibattito. Successivamente c’è stato un errore interpretativo a livello amministrativo di cui mi rammarico e mi rendo immediatamente disponibile per la celebrazione dell’evento“, spiega il dirigente.

Ufficio scolastico: “inopportuno il preside sulla tragedia di Cutro”

La Circolare ministeriale del 7 novembre scorso che riguarda Manifestazioni ed eventi pubblici all’interno delle istituzioni scolastiche “non riguarda eventi che hanno un significato di alto valore umanitario. Il ricordo di un evento doloroso del nostro Paese come quello della tragedia di Cutro, che ci accomuna tutti in un unico sentimento di compassione, non può essere ricompreso nelle fattispecie contemplate dalla circolare ministeriale”. Pertanto l’Ufficio scolastico regionale per la Calabria, “ritiene inopportuno” quanto disposto dal dirigente dell’IIS Barlacchi-Lucifero di Crotone, e lo invita a rivedere la decisione.