Straface, frecciata a Stasi: “mentre lui blatera e fa polemiche, la Calabria lavora”

“In queste ore drammatiche, mentre il nostro territorio è ancora duramente colpito dal maltempo e la macchina dei soccorsi lavora senza sosta – con idrovore in funzione, mezzi operativi sulle strade e operatori impegnati a liberare quartieri e infrastrutture dal fango – è francamente desolante assistere al tentativo di polemica politica del sindaco Flavio Stasi. Tutte le squadre della Regione sono sul campo. I sindaci dei Comuni colpiti stanno lavorando fianco a fianco con i propri cittadini per fronteggiare l’emergenza”. È quanto afferma in una nota l’assessore regionale alle Politiche sociali e Welfare, Pasqualina Straface.

“La Regione Calabria collabora da settimane con tutti gli amministratori locali, senza alcuna distinzione di colore politico. Lo dimostra il dialogo costante e costruttivo con i sindaci di Cosenza e Catanzaro, Franz Caruso e Nicola Fiorita, le cui città sono state duramente colpite e con i quali il confronto è continuo e orientato esclusivamente alla soluzione dei problemi concreti delle comunità”.

“Mentre il sindaco Stasi blaterava di presunti blocchi dei conferimenti, il Comune di Corigliano-Rossano nella sola mattinata odierna ha conferito circa 10 tonnellate di rifiuti presso gli stessi impianti che, secondo la sua narrazione, sarebbero stati bloccati. I fatti, ancora una volta, smentiscono le parole. Arrical non è uno strumento politico, ma un ente di governo istituito dalla legge regionale n. 10/2022 per garantire una gestione unitaria ed equilibrata del ciclo dei rifiuti. Non gestisce direttamente gli impianti, non svolge attività operative, ma esercita funzioni di regolazione e di garanzia finanziaria: riceve le risorse dovute dai Comuni e le trasferisce ai gestori”.

“Il sistema del pagamento bimestrale anticipato non è una scelta arbitraria, ma una misura di tutela introdotta per fronteggiare gravi morosità che mettono a rischio l’equilibrio complessivo del servizio. Le somme richieste non derivano da decisioni discrezionali: sono il risultato di un calcolo oggettivo tra quantità di rifiuti conferiti e tariffe determinate secondo procedure definite dalla normativa vigente. È inaccettabile incassare regolarmente la Tari dai cittadini e non riversare integralmente le somme dovute al sistema, accumulando negli anni un’esposizione debitoria rilevante”.

“Così facendo si danneggiano i Comuni virtuosi e i cittadini calabresi che rispettano le regole. Attaccare la Giunta regionale e gli operatori che stanno lavorando giorno e notte per gestire anche la fase post-alluvione legata ai rifiuti non aiuta il territorio. La Regione non si farà distrarre da polemiche strumentali. Continueremo a lavorare con serietà e senso di responsabilità, al fianco di chi affronta l’emergenza con spirito di collaborazione e rispetto delle istituzioni. Perché le emergenze si risolvono con i fatti, non con la propaganda”.