Stop alla carta d’identità cartacea: a Reggio Calabria scattano gli Open Day per la CIE

Il Comune di Reggio Calabria informa i cittadini che “dal 3 agosto 2026, con l’entrata in vigore del Regolamento UE 2019/1157, la carta d’identità cartacea non sarà più valida, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. Attualmente sono oltre 18.000 i residenti ancora in possesso della carta cartacea. Si consiglia quindi di sostituirla per tempo con la Carta d’Identità Elettronica, che garantisce maggiore sicurezza contro le falsificazioni e permette l’accesso ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione.

In vista del Referendum popolare del 22 e 23 marzo 2026, si invita inoltre a verificare la propria tessera elettorale e a richiederne una nuova in caso di:

esaurimento degli spazi

deterioramento

smarrimento

Per agevolare i cittadini ed evitare lunghe attese nei giorni delle consultazioni elettorali, il Comune organizza gli open day con apertura straordinaria degli sportelli anagrafici ed elettorali.

Calendario Open Day 7 febbraio 2026 dalle ore 8:30 alle 12:30:

Sede centrale – Via N. Calipari 2/N

Ufficio decentrato Sbarre – Via Graziella 5

Ufficio decentrato Ravagnese – Centro Civico, Via Ravagnese Sup.

14 febbraio 2026 dalle ore 8:30 alle 12:30:

Sede centrale – Via N. Calipari 2/N

Ufficio decentrato Sbarre – Via Graziella 5

Durante gli Open Day sarà possibile richiedere carta d’identità elettronica e tessera elettorale senza prenotazione.

Documenti necessari per la CIE:

Codice fiscale o tessera sanitaria

Fotografia formato tessera recente (anche su USB in formato JPG, minimo 400 dpi, massimo 500 kb)

Ricevuta pagamento PagoPA

Costo carta d’identità elettronica: 22,20 euro.

Pagamento esclusivamente tramite piattaforma PagoPA.

Effettua il pagamento qui: https://pagopa.regione.calabria.it/home

Si invita la cittadinanza a cogliere questa opportunità per aggiornare i propri documenti ed esercitare regolarmente il diritto di voto”.