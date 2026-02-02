Stati Generali dell’Ambiente: evento a Messina: focus su acqua, dissesto idrogeologico ed economia circolare

Messina ospita giovedì 5 febbraio, alle ore 9.30, al Palacultura Antonello, gli “Stati Generali dell’Ambiente in Sicilia”, terza tappa del tour 2025-26 promosso da Ricicla Tv nelle regioni del Centro-Sud Italia. Al centro dell’iniziativa, organizzata con Messinaservizi Bene Comune, i temi dell’acqua, della depurazione e degli interventi previsti in materia di dissesto idrogeologico, insieme alle politiche regionali sui rifiuti, alle filiere dell’economia circolare e alle prospettive del Pnrr. Nel corso della mattinata sarà anche presentata la terza edizione di “65% e oltre”, il format con cui Messinaservizi Bene Comune ogni anno illustra i risultati sulla raccolta differenziata di una delle città più virtuose del Sud e dell’intero Paese.

Le dichiarazioni

I lavori si apriranno con i saluti istituzionali di Federico Basile, Sindaco di Messina. “Gli Stati Generali dell’Ambiente trovano a Messina una sede naturale per il confronto sulle politiche ambientali in Sicili”, dichiara Basile. “La nostra città ospita questo appuntamento in una fase in cui il lavoro portato avanti sul territorio ha prodotto risultati concreti e verificabili, rendendo Messina un luogo credibile di discussione e approfondimento. Dal 2018 a oggi siamo passati dall’8% al 61,5% di raccolta differenziata: un percorso che testimonia come scelte strutturali, continuità amministrativa e coinvolgimento della comunità possano generare un cambiamento reale, facendo di Messina un riferimento nel dibattito ambientale a livello regionale e nazionale”.

“La necessità di individuare soluzioni concrete per l’ambiente è oggi ancora più urgente, anche alla luce dei gravissimi danni provocati di recente sulle coste siciliane dal passaggio del ciclone Harry”, afferma Monica D’Ambrosio, Direttore di Ricicla Tv. “La formazione e il passaggio di un ciclone, evento rarissimo nel Mediterraneo, ci fa comprendere come il clima sia soggetto a continui cambiamenti e bisogna farsi trovare pronti lavorando sulla resilienza prima, sulla mitigazione poi”.

“Il percorso di Messina, primo tra le Città Metropolitane siciliane, dimostra che risultati misurabili sono possibili anche in contesti complessi. Oggi la sfida non è raccontare un dato, ma discutere come quel modello possa diventare leva di cambiamento per l’intero sistema regionale”, commenta Mariagrazia Interdonato, Presidente Messinaservizi Bene Comune.

Gli Stati Generali dell’Ambiente in Sicilia continueranno, dopo gli interventi istituzionali, con l’approfondimento “Bonifiche e depurazione: oltre l’infrazione. Terra e acqua, beni comuni da restituire ai cittadini”, a cura di Francesco Colianni, Assessore dell’energia e dei servizi di pubblica utilità; del Commissario Unico Depurazione Fabio Fatuzzo e con il Direttore generale del Comune di Messina Salvo Puccio. All’appuntamento prenderà parte anche l’Assessora del Territorio e dell’Ambiente Giusi Savarino, rappresentante della Regione Siciliana.

Programma

A seguire, il programma dei lavori prevede, alle 10.30 spazio a “La Sicilia che ricicla”, focus sulle filiere regionali dell’economia circolare, con Luca Piatto di Conai; Giorgio Arienti, Direttore generale Erion Weee; Massimo Centemero, Direttore generale Cic; Elisabetta Perrotta, Direttrice generale Assoambiente; Annamaria Barrile, Direttrice Utilitalia. Alle 11.30, per “Pnrr, la Sicilia del futuro”, dialogo tra Monica D’Ambrosio e Luigi Palumbo con Fabrizio Penna, capo Dipartimento Unità di Missione Pnrr del Mase. Successivamente, il panel “Dalla strategia regionale ai territori che la rendono concreta”, con l’onorevole Cateno De Luca, già Sindaco di Messina dal 2018 al 2022. Alle 11.50, il focus “65% e oltre! Il modello Messina: governance e sistema”, con Giuseppe Lombardo, deputato Sud chiama Nord all’Assemblea Regionale Siciliana, presidente di Messinaservizi Bene Comune nel periodo 2018–2022; il Vicesindaco del Comune di Messina, Salvatore Mondello, nonchè Presidente della Srr Messina Area Metropolitana; Luca Del Fabbro, Presidente Utilitalia. Alle 12.30, il confronto “La Sicilia e il divario nella raccolta differenziata: il ruolo delle filiere per colmare il gap”, con Mariagrazia Interdonato, Presidente Messinaservizi Bene Comune; e ancora Luca Piatto, Conai e i rappresentanti dei Consorzi di filiera.

Per esigenze organizzative e di monitoraggio delle presenze, la partecipazione all’evento è subordinata alla registrazione, da effettuarsi tramite la piattaforma Eventbrite al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/stati-generali-dellambiente-in-tour-sicilia-tickets-1977616965580.