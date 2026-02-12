“Stasera ti ammazzo”: uomo violento allontanato d’urgenza da convivente e figli minori in Sicilia

La polizia di Caltanissetta ha allontanato d’urgenza un quarantenne dalla convivente. Nel corso della notte l’uomo avrebbe picchiato la propria compagna mentre in casa erano presenti i tre figli minori. La donna, che ha richiesto l’intervento della polizia, ha riferito ai poliziotti di essere da diverso tempo vittima di violenza da parte del compagno. Nel recente passato l’uomo avrebbe anche tentato di soffocare la donna con un cuscino, facendola sovente oggetto del lancio di oggetti per colpirla.

La scorsa notte l’uomo, dopo aver preso la donna per il collo, le avrebbe detto testualmente “prima di uscire da casa devi morire, stasera ti ammazzo“. Il Giudice per le Indagini preliminari, oltre ad aver convalidato l’allontanamento d’urgenza, ha disposto l’applicazione all’indagato della misura dell’allontanamento dalla casa coniugale con il divieto di avvicinarsi entro i 500 metri dai luoghi abitualmente frequentati dalla parte offesa nonche’ il divieto di contatti con la stessa, applicando anche il braccialetto elettronico.