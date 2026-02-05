SS106, svolta per la viabilità a Crotone: via libera alla nuova rotatoria

Anas ha consegnato i lavori per l’adeguamento dell’innesto a raso oggi presente al km 249,000 della SS 106, nel Comune di Crotone, in corrispondenza dell’incrocio con le locali vie ‘Avogadro’ e ‘Corridoni’ all’altezza del vicino Centro Commerciale “Le Spighe”. L’intervento prevede la realizzazione di una rotatoria a 4 rami in luogo del quadrivio esistente. I lavori sono stati affidati in regime di Accordo Quadro per un importo di investimento pari a complessivi 488 mila euro.

L’intervento è finalizzato a migliorare le condizioni di funzionalità dell’incrocio mediante la razionalizzazione delle manovre di svolta di un nodo viario di particolare rilevanza per la mobilità locale e per l’accesso alle aree produttive e commerciali dell’area.

