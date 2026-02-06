SS106, criticità del tratto Crotone-Simeri Crichi: istituito Tavolo di monitoraggio permanente

Si è svolta oggi, in un clima di collaborazione e responsabilità istituzionale, l’audizione della IV Commissione consiliare “Territorio” dedicata alle criticità della circolazione e agli effetti sulla viabilità del tratto Crotone–Simeri Crichi della Strada Statale 106 Jonica, su richiesta formale e condivisa dei sindaci dei territori interessati.

Alla seduta, presieduta dal Presidente della IV Commissione, Sergio Ferrari, hanno partecipato i consiglieri Elisabetta Maria Barbuto (in sostituzione di Scutellà), Ferdinando Laghi e Riccardo Rosa, oltre al Presidente della Provincia di Crotone Fabio Manica, al Commissario straordinario per l’ammodernamento della SS 106, ing. Luigi Mupo, e al Dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture della Regione Calabria, ing. Claudio Moroni, nonché i sindaci di Crotone, Fabio Voce, di Mesoraca, Annibale Parise, di Petilia Policastro, Simone Saporito, di Marcedusa, Domenico Garofalo, di Cotronei, Antonio Ammirati, di San Mauro Marchesato, Michele Mario Levino Raiani, di Roccabernarda, Luigi Foresta, di Santa Severina, vicesindaco Pietro Vigna, il Subcommissario di Cutro, dott. Luciano Caridi e numerosi amministratori locali.

Nel corso dell’introduzione, il Presidente Ferrari ha sottolineato che l’obiettivo dell’audizione è duplice: da un lato monitorare lo stato dell’arte degli interventi sulla SS 106, dall’altro costruire un percorso di accompagnamento dei territori nella fase di avvio dei lavori, affinché le comunità locali siano coinvolte nelle scelte che incidono direttamente sulla loro quotidianità. Particolare attenzione è stata posta alla necessità di accelerare le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale e le azioni propedeutiche all’avvio dei cantieri, soprattutto sul segmento Crotone, località Margherita, e Rossano Corigliano, fino al fiume Coserie.

Gli interventi

Il Presidente della Provincia di Crotone, Fabio Manica, ha relazionato sullo stato dell’arte della viabilità sul territorio provinciale, evidenziando quanto la Provincia ha già fatto, con appositi atti deliberativi, recependo le esigenze espresse dal territorio sull’impatto che l’infrastruttura SS106 avrà in sede di realizzazione, e quindi sulle proposte migliorative di intervento avanzate dai Consigli comunali.

Il Commissario straordinario, ing. Luigi Mupo, ha assicurato la piena disponibilità di ANAS al confronto continuativo e ha confermato che diversi lotti entreranno in una fase operativa già nel corso dell’anno, con l’avvio progressivo delle attività preliminari e dei lavori. Ha inoltre chiarito che per le opere mitigative sono previste risorse dedicate, in parte già inserite nei quadri economici.

L’ing. Claudio Moroni ha richiamato il valore strategico della SS 106 come priorità nazionale, sottolineando che i risultati finora raggiunti sono importanti, ma che la vera sfida è trasformarli in cantieri produttivi e opere realizzate. Centrale, secondo il Dirigente regionale, è il ruolo di “collante” tra istituzioni e territori, per raccogliere le esigenze locali senza perdere di vista l’obiettivo principale: il completamento dell’asse jonico.

Dai sindaci e dagli amministratori locali è emersa una posizione unitaria: pieno sostegno all’opera, accompagnato dalla richiesta di soluzioni concrete per garantire sicurezza e percorribilità delle strade che saranno interessate dal transito dei mezzi di cantiere, in territori che già presentano condizioni viarie delicate. I consiglieri intervenuti hanno posto l’accento sui temi dei cronoprogrammi, delle opere mitigative, delle alternative di tracciato nei segmenti ancora in fase di studio e dell’attenzione agli aspetti ambientali.

In chiusura, il Presidente Ferrari, esprimendo soddisfazione per il livello del confronto, ha proposto l’istituzione di un tavolo tecnico di monitoraggio permanente, snello e operativo, con la partecipazione del Dipartimento regionale competente, del Commissario straordinario, dei Presidenti di Provincia e, di volta in volta, dei sindaci dei Comuni interessati, per seguire l’evoluzione dell’opera e affrontare tempestivamente le criticità. “La IV Commissione – ha dichiarato Ferrari – intende essere un punto di riferimento costante per i territori, affinché una grande infrastruttura strategica come la SS 106 non sia vissuta come un’imposizione, ma come un percorso condiviso di sviluppo, sicurezza e crescita per le comunità”.