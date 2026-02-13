Sondaggio sulle Olimpiadi, per la maggioranza di italiani è occasione di sviluppo | DATI

Secondo un sondaggio di Termometro Politico sulle Olimpiadi Invernali in Italia, per quasi il 40% degli italiani intervistati le aree in cui vengono ospitate verranno avvantaggiate economicamente e avranno una positiva ricaduta di immagine. Un altro 26% afferma che “anche se l’impatto economico sarà scarso o nullo ci sarà comunque una ricaduta positiva a livello di immagine”. Il 19,5% del campione sostiene che non saranno per nulla una occasione di sviluppo: “sono un danno ambientale e uno spreco economico, non avremmo dovuto ospitarle”.

I fischi alla delegazione di Israele dividono l’Italia

Termometro Politico ha chiesto un giudizio sui fischi alla delegazione israeliana e qui il campione si è spaccato in due. Se per il 29,6% “È un classico episodio di antisemitismo, a Israele si applicano doppi standard, la sua squadra avrebbe dovuto essere applaudita come le altre”, dall’altro lato c’è il 28,7% (percentuale quasi identica) che afferma che invece “È giusto, Israele compie massacri verso altri popoli, mentre l’Iran uccide i suoi stessi cittadini, l’applauso è stato al popolo iraniano, non al regime”.