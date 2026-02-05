Sondaggi politici, lo stato di salute di tutti i partiti: scendono Pd e Fdi, Vannacci vale l’1,6%. Tutti i DATI

Nell’ultimo sondaggio dell’istituto Only Numbers presentato a Porta a Porta su Rai 1, la lista “Futuro Nazionale” di Roberto Vannacci si attesterebbe all’1,6%. Fratelli d’Italia scende dello 0,2% ed è al 29,8%, seguito dal Partito Democatico al 23,1% (-0,3%). Il Movimento 5 Stelle è all’11,3%. Forza Italia al 9%, mentre la Lega sarebbe all’8%. Alleanza Verdi e Sinistra è al 6,4%, Azione è al 3,7%, Italia Viva al 2%. Infine +Europa all’1,8%, mentre Noi Moderati è allo 0,8%.

Le coalizioni

Il centrodestra sarebbe al 47,6% mentre il centrosinistra è al 44,6%. Il dato del campo largo è senza Azione: Calenda sarà tra i promotori di un terzo polo. Gli astenuti-indecisi si attestano al 45,7%.