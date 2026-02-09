Sondaggi politici, le intenzioni di voto: calano Fratelli d’Italia, Lega e Pd, Vannacci oltre il 3% | DATI

Nuovo sondaggio SWG per La7 che analizza la situazione dei vari partiti politici italiani nei primi giorni di febbraio. Fratelli d’Italia si conferma primo partito ma cala dell’1,2% rispetto alla scorsa settimana e si attesta al 30,1%. Passo indietro anche per il Partito Democratico che cala dello 0,3% e ora vale il 22,2%. Passo indietro per il Movimento 5 Stelle, che scende all’11,7%. Forza Italia guadagna lo 0,2% e arriva all’8,4%. La Lega cala dell’1,1% e scende al 6,6%.

Alleanza Verdi e Sinistra è al 6,4%. Futuro Nazionale, il partito appena fondato da Vannacci, è al 3,3%. Gli altri partiti: Azione è al 3,1%, Italia Viva al 2,2%. Seguono +Europa (1,5%) e Noi Moderati (1,2%).