Sondaggi politici, le intenzioni di voto: calano Fratelli d’Italia e Pd, Avs supera la Lega | DATI

Secondo l’ultimo sondaggio SWG realizzato per il Tg La7 (rilevazione dell’11-16 febbraio 2026), Fratelli d’Italia si conferma primo partito ma cala dell’0,3% rispetto alla scorsa settimana e si attesta al 29,8%. Passo indietro anche per il Partito Democratico che cala dello 0,2% e ora vale il 22%. il Movimento 5 Stelle si attesta all’11,8%. Forza Italia stabile all’8,4%. La Lega cala dell’0,2% e scende al 6,4%. Sale invece l’Alleanza Verdi – Sinistra, che raggiunge il 6,6% (+0,2%), superando proprio il Carroccio.

Futuro Nazionale, il partito appena fondato da Vannacci, è al 3,6%. Gli altri partiti: Azione è al 3,3%, Italia Viva al 2,3%. In calo invece +Europa, che scende all’1,4% (-0,1%), e Noi Moderati, all’1,1% (-0,1%). Le altre liste complessivamente si attestano al 3,3%, dato stabile.