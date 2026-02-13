Sondaggi politici, le intenzioni di voto: cala Fratelli d’Italia, stabile il Pd | DATI

Nuovo sondaggio di Termometro Politico che analizza la situazione dei vari partiti politici italiani in questa settimana. Fratelli d’Italia si conferma primo partito ma cala dello 0,3% rispetto alla scorsa settimana e si attesta al 29,5%. Stabile il Partito Democratico che vale il 22%. Il Movimento 5 Stelle si attesta 12,1%. Forza Italia arriva all’8,1%. La Lega si attesta 7,8%.

Alleanza Verdi e Sinistra è al 6,5%. Futuro Nazionale, il partito appena fondato da Vannacci, è al 3,6%. Gli altri partiti: Azione è al 2,8%, Italia Viva al 2,5%. Seguono +Europa (1,6%) e Noi Moderati (1%).

Fiducia giù per Meloni

Per quanto riguarda la fiducia nel premier Giorgia Meloni, subisce un calo in questa settimana, passando dal 39,2% al 37,9%.