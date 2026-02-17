Sondaggi politici, la rilevazione di Noto: Fdi primo partito, crescita di Pd e M5S, in calo la Lega | DATI

Nuovo sondaggio di Noto per “Porta a Porta” che analizza la situazione dei vari partiti politici italiani. Fratelli d’Italia è stabile rispetto all’ultima rilevazione e si attesta al 30%. Sale il Partito Democratico che vale il 22,5%. Il Movimento 5 Stelle si attesta 12,5%. Forza Italia arriva al 9%. La Lega si attesta 7% perndendo l’1%. Alleanza Verdi e Sinistra è al 6%. Futuro Nazionale, il partito appena fondato da Vannacci, è al 3%.

Gli altri partiti: Azione è al 3,5%, Casa Riformista – Italia Viva al 2,5%. Seguono +Europa (1) e Noi Moderati (1,5%). Per quanto riguarda le coalizioni: il centrodestra è al 48,6% mentre il Campo Largo è al 44,5%.