Sondaggi politici, chi sale e chi scende tra i partiti. Tutti i DATI

Nuovo sondaggio SWG per La7 che analizza la situazione dei vari partiti politici italiani nei primissimi giorni di febbraio. Fratelli d’Italia si conferma al primo posto e si attesta al 31,3%. Il Partito Democratico arriva al 22,5%. Il Movimento 5 Stelle si attesta all’12%. Alleanza Verdi-Sinistra si posiziona al 6,5%. Forza Italia e Lega sono rispettivamente all’8,2% e all’7,7%. Quanto agli altri partiti, Azione è al 3,1%, seguita da Italia Viva al 2,2% e da +Europa all’1,4%. Noi Moderati si attesta all’1,2%. Le altre liste nel complesso valgono il 3,9%. Resta elevata la quota di chi non si esprime, pari al 32%.

Coalizioni

Per uanto riguarda le coalizioni, il centrodestra mantiene il vantaggio con il 48,1%, mentre il centrosinistra raggiunge il 44,3%. Fuori dalle due principali aree, Azione è al 3,8%, il Partito Liberal Democratico all’1%, altri partiti al 2,8%. I non orientati o indecisi salgono al 33%.