Sogno NBA al Palacalafiore: l’I.C. Falcomatà-Archi vive l’esperienza del Draft 2026

Reggio Calabria si prepara a vivere una giornata di grande sport e spettacolo con il Draft 2026 della Jr. NBA FIP School League, in programma sabato 7 febbraio, dalle ore 16 alle 18, al PalaCalafiore. Un evento atteso e altamente simbolico che segna l’avvio ufficiale del percorso sportivo delle scuole e delle società coinvolte nel prestigioso progetto nazionale. La manifestazione, organizzata dalla FIP Calabria nell’ambito della Jr. NBA Junior League, ricalca in tutto e per tutto l’atmosfera dei veri Draft NBA: scuole e società sportive saranno chiamate una alla volta, accompagnate dalla proiezione di video e immagini rappresentative delle rispettive realtà, per ricevere ufficialmente l’abbinamento con una franchigia NBA.

Cuore dell’evento sarà la cerimonia di consegna delle divise NBA originali, destinate sia alle scuole aderenti al progetto sia alle società sportive impegnate nei campionati federali. Le divise verranno poi utilizzate nella finale regionale di maggio, che decreterà le squadre protagoniste del Torneo Nazionale “NBA Junior League 2026”, uno degli appuntamenti più importanti del panorama cestistico scolastico italiano.

Grande attesa anche per lo spettacolo del team FlyZone, composto da dunker e acrobati professionisti, che con schiacciate e numeri ad alta adrenalina trasformeranno il PalaCalafiore in un vero palcoscenico NBA, coinvolgendo pubblico e giovani atleti.

Per l’I.C. Facolmatà – Archi’ di Reggio Calabria, il Draft rappresenta un passaggio chiave di un percorso più ampio: a partire da metà febbraio e fino ad aprile, infatti, prenderà vita un torneo interno d’istituto, al termine del quale verranno selezionati 12 studenti-atleti che formeranno la squadra ufficiale per la fase regionale. Il team sarà composto da 6 tesserati FIP e 6 non tesserati, includendo anche studenti provenienti da altre federazioni sportive o giovani che, pur non praticando sport a livello agonistico, dimostrano spiccate qualità atletiche.

Un progetto che va oltre la competizione e che conferma il valore educativo dello sport come strumento di inclusione, crescita e valorizzazione dei talenti. Il Draft 2026 non sarà solo una cerimonia, ma l’inizio di un’esperienza formativa e sportiva che porterà i ragazzi a vivere, da protagonisti, il sogno NBA… partendo dai banchi di scuola.