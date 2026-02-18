“Sistema Integrato 0-6”, le precisazioni della Nuova FISM Reggio Calabria: “contenti per il successo del convegno, ma in passato nessun interesse”

“Leggiamo con interesse il comunicato stampa della Dott.ssa Filomena Iatì che ringraziamo per essere stata presente, tra il numeroso pubblico, al convegno “Costruire il sistema integrato 0-6: sfide, soluzioni e corresponsabilità educativa nei territori”, promosso e organizzato dalla Nuova FISM Reggio Calabria, e per l’attenzione rivolta a un tema che da anni seguiamo con impegno e continuità e che riteniamo strategico per il futuro della nostra città”. Così in una nota la Nuova FISM Reggio Calabria.

“Il sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 rappresenta da tempo un ambito di lavoro strutturato e continuativo della FISM, a livello provinciale, regionale e nazionale, come dimostrato dalla presenza al convegno dei vertici nazionali della Federazione e delle Istituzioni, nonché da un percorso portato avanti negli anni nei territori, nei tavoli istituzionali e nel dialogo costante con le comunità educanti. Riteniamo tuttavia utile ricordare che il sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 è stato introdotto a livello nazionale con il Decreto Legislativo 65/2017 e che avrebbe potuto essere avviato anche nel nostro territorio nel corso degli anni precedenti”.

“In quegli anni, però, non si è registrata nessuna attenzione né un impegno strutturato sul tema, così come è mancato un confronto stabile con i soggetti che, come la FISM, operano quotidianamente all’interno del sistema educativo. Comprendiamo che nell’attuale fase storica il sistema integrato 0-6 possa suscitare un rinnovato interesse; riteniamo tuttavia importante ribadire che si tratta di un ambito che deve rimanere sottratto a logiche contingenti ed essere affrontato come una responsabilità collettiva e continuativa, con competenza e reale conoscenza del tema, mettendo al centro esclusivamente i diritti dei bambini, il sostegno alle famiglie e la corresponsabilità educativa tra istituzioni, scuole e territorio, al di là di ogni legittima prospettiva personale”.

“La Nuova FISM Reggio Calabria continuerà a garantire il proprio contributo di analisi, proposta e accompagnamento, restando disponibile al confronto con tutte le forze istituzionali e sociali che condividono questo obiettivo, nel rispetto dei ruoli, della storia e delle responsabilità di ciascuno” si chiude la nota.