Siracusa, tanti rossi e tanti gol: a Potenza termina 2-2 dopo un finale folle

Tra Potenza e Siracusa è una gara infinita, con un recupero lunghissimo, due reti all’extratime, due rossi e tanti gol. La prima espulsione è di Selleri, al 39′, ma nonostante ciò i locali passano con Lucas Martello. Primo pari aretuseo con Arditi all’84’. Finita? Macché! Al 90’+1 l’autorete di Farroni, al 90’+3 il rosso a Limonelli, al 90’+12 il pari di Contini su rigore. Tanti episodi e tante polemiche in un finale caldo: termina 2-2.
Risultati Serie C girone C, 25ª giornata
Venerdì 6 gennaio
Ore 20:30
Altamura-Monopoli 2-0
Audace Cerignola-Salernitana 1-0
Benevento-Picerno 1-0
Latina-Cavese 0-0
Sabato 7 gennaio
Ore 14:30
Casarano-Sorrento 2-0
Casertana-Foggia 3-2
Crotone-Atalanta U23 0-0
Giugliano-Cosenza 3-0
Ore 17:30
Potenza-Siracusa 2-2
Classifica Serie C Girone C
- Benevento 57
- Catania 51*
- Salernitana 46
- Casertana 42
- Cosenza 40
- Crotone 40
- Audace Cerignola 38
- Monopoli 37
- Casarano 33
- Altamura 33
- Potenza 30
- Sorrento 27
- Latina 27
- Atalanta U23 26
- Trapani 25 (-15)*
- Cavese 24
- Picerno 23
- Foggia 22
- Siracusa 22
- Giugliano 21
*1 partita in meno
Prossimo turno Serie C girone C, 26ª giornata
Martedì 10 febbraio
Ore 18.00
Altamura-Latina
Cavese-Monopoli
Sorrento-Giugliano
Trapani-Benevento
Ore 20.30
Atalanta U23-Potenza
Casertana-Crotone
Catania-Audace Cerignola
Cosenza-Siracusa
Foggia-Picerno
Salernitana-Casarano