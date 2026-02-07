Siracusa, tanti rossi e tanti gol: a Potenza termina 2-2 dopo un finale folle

Gara infinita, con un recupero lunghissimo, due reti all'extratime, due rossi e tanti gol

Potenza Siracusa
Foto Siracusa Calcio 1924

Tra Potenza e Siracusa è una gara infinita, con un recupero lunghissimo, due reti all’extratime, due rossi e tanti gol. La prima espulsione è di Selleri, al 39′, ma nonostante ciò i locali passano con Lucas Martello. Primo pari aretuseo con Arditi all’84’. Finita? Macché! Al 90’+1 l’autorete di Farroni, al 90’+3 il rosso a Limonelli, al 90’+12 il pari di Contini su rigore. Tanti episodi e tante polemiche in un finale caldo: termina 2-2.

Risultati Serie C girone C, 25ª giornata

Venerdì 6 gennaio

Ore 20:30
Altamura-Monopoli 2-0
Audace Cerignola-Salernitana 1-0
Benevento-Picerno 1-0
Latina-Cavese 0-0

Sabato 7 gennaio

Ore 14:30
Casarano-Sorrento 2-0
Casertana-Foggia 3-2
Crotone-Atalanta U23 0-0
Giugliano-Cosenza 3-0

Ore 17:30
Potenza-Siracusa 2-2

Classifica Serie C Girone C

  1. Benevento 57
  2. Catania 51*
  3. Salernitana 46
  4. Casertana 42
  5. Cosenza 40
  6. Crotone 40
  7. Audace Cerignola 38
  8. Monopoli 37
  9. Casarano 33
  10. Altamura 33
  11. Potenza 30
  12. Sorrento 27
  13. Latina 27
  14. Atalanta U23 26
  15. Trapani 25 (-15)*
  16. Cavese 24
  17. Picerno 23
  18. Foggia 22
  19. Siracusa 22
  20. Giugliano 21

*1 partita in meno

Prossimo turno Serie C girone C, 26ª giornata

Martedì 10 febbraio

Ore 18.00
Altamura-Latina
Cavese-Monopoli
Sorrento-Giugliano
Trapani-Benevento

Ore 20.30
Atalanta U23-Potenza
Casertana-Crotone
Catania-Audace Cerignola
Cosenza-Siracusa
Foggia-Picerno
Salernitana-Casarano

Leggi altri articoli di Sport