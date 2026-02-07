Siracusa, tanti rossi e tanti gol: a Potenza termina 2-2 dopo un finale folle

Tra Potenza e Siracusa è una gara infinita, con un recupero lunghissimo, due reti all’extratime, due rossi e tanti gol. La prima espulsione è di Selleri, al 39′, ma nonostante ciò i locali passano con Lucas Martello. Primo pari aretuseo con Arditi all’84’. Finita? Macché! Al 90’+1 l’autorete di Farroni, al 90’+3 il rosso a Limonelli, al 90’+12 il pari di Contini su rigore. Tanti episodi e tante polemiche in un finale caldo: termina 2-2.

Risultati Serie C girone C, 25ª giornata

Venerdì 6 gennaio

Ore 20:30

Altamura-Monopoli 2-0

Audace Cerignola-Salernitana 1-0

Benevento-Picerno 1-0

Latina-Cavese 0-0

Sabato 7 gennaio

Ore 14:30

Casarano-Sorrento 2-0

Casertana-Foggia 3-2

Crotone-Atalanta U23 0-0

Giugliano-Cosenza 3-0

Ore 17:30

Potenza-Siracusa 2-2

Classifica Serie C Girone C

Benevento 57 Catania 51* Salernitana 46 Casertana 42 Cosenza 40 Crotone 40 Audace Cerignola 38 Monopoli 37 Casarano 33 Altamura 33 Potenza 30 Sorrento 27 Latina 27 Atalanta U23 26 Trapani 25 (-15)* Cavese 24 Picerno 23 Foggia 22 Siracusa 22 Giugliano 21

*1 partita in meno

Prossimo turno Serie C girone C, 26ª giornata

Martedì 10 febbraio

Ore 18.00

Altamura-Latina

Cavese-Monopoli

Sorrento-Giugliano

Trapani-Benevento

Ore 20.30

Atalanta U23-Potenza

Casertana-Crotone

Catania-Audace Cerignola

Cosenza-Siracusa

Foggia-Picerno

Salernitana-Casarano