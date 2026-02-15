Siderno, organizzato un confronto aperto sul Referendum della Giustizia | INFO

Informati. Partecipa. Decidi. Con questo spirito, in linea col costante dialogo coi cittadini e il fattivo sostegno alla partecipazione alla vita pubblica, l’Amministrazione Comunale di Siderno, guidata dal Sindaco Mariateresa Fragomeni, ha organizzato un confronto aperto e plurale a un mese dal voto referendario del 22 e 23 marzo sulla separazione della carriere tra magistrati inquirenti e giudicanti. Un tema di grande rilevanza, che verrà trattato in maniera approfondita nell’incontro in programma sabato 21 febbraio alle ore 17 nella sala del consiglio comunale, con due autorevoli esperti che esporranno le ragioni delle due parti.

L’avvocato Giuseppe Belcastro, Presidente della Camera Penale di Roma, sosterrà le ragioni del SI’; il magistrato Giuseppe Lombardo, Procuratore Aggiunto della Direzione Distrettuale Antimafia – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, esporrà i motivi per votare NO. Un’occasione unica, dunque, per i cittadini che potranno maturare la propria opinione dopo aver ascoltato i due illustri relatori. Aprirà i lavori il Sindaco Mariateresa Fragomeni. Modererà Gianluca Albanese.