Sicilia, l’assessore Amata alla Bit di Milano: “nonostante l’emergenza siamo pronti a ripartire” | VIDEO

L’assessore regionale al turismo, l’esponente messinese di Fratelli d’Italia, Elvira Amata, presente a rappresentare la regione siciliana alla Bit di Milano, in un incontro con il ministro Santanchè, ha evidenziato: “questa è una vetrina importante per i nostri territori, nonostante l’emergenza siamo pronti a ripartire, gli operatori che hanno avuto danni non vogliono perdere la stagione estiva”. “Vorrei ringraziare la protezione civile nazionale e regionale per come sta affrontando il momento di difficoltà monitorando il territorio”, rimarca Amata.

“Siamo orgogliosi di partecipare ogni anno con uno stand che non solo rappresenta la nostra cultura e le nostre tradizioni, ma, a detta dei tantissimi visitatori è il più bello di tutti”, conclude Amata.

Il video di Graziano Tomarchio per StrettoWeb: