Sicilia: l’Ars approva il Ddl Enti locali, passano “quote rosa” ma due norme vengono bocciate | DETTAGLI

Con 50 voti a favore l’Assemblea regionale siciliana ha approvato all’unanimità il disegno di legge sugli enti locali. Oggi, dopo il voto finale, delle 20 norme del testo ne restano poche tra le quali spicca quella che equipara la Sicilia al resto d’Italia per la quota del 40% di rappresentanza di genere, le quote rosa, nelle giunte dei Comuni superiori ai 3.000 abitanti. Approvata anche la norma sul tagliando anti-frode nelle schede elettorali e modifiche relative ai permessi e alle indennità di amministratori e consiglieri locali.

Norme bocciate

Bocciate invece, con voto segreto, diverse norme come quella sul terzo mandato per i sindaci dei comuni fino a 15 mila abitanti e l’introduzione del “consigliere supplente” che sarebbe momentaneamente subentrato in consiglio comunale in caso di nomina di un consigliere alla carica di assessore.