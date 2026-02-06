Sicilia, De Luca: “di destra e sinistra non mi importa nulla, a me interessano le soluzioni”

“Quello che sta succedendo da mesi, nella politica nazionale e regionale e sui media, è un chiaro tentativo di spostare l’attenzione dai problemi reali. Lo scontro continuo tra destra e sinistra è pura ideologia. Non interessa a nessuno. È solo fuffa. Con l’operazione Vannacci questo meccanismo viene esasperato: a destra c’è l’ultra destra che combatte la sinistra, e poi c’é la sinistra che cerca di andare ancora più a sinistra. Un teatrino che non risolve nulla e non fa capire nulla”, lo scrive il sindaco di Taormina, Cateno De Luca. “Questo è il segno di uno scollamento totale della politica dal territorio, con la complicità dei media. Non esistono problemi di destra o di sinistra. Esistono problemi reali e soluzioni di buon senso per i cittadini. Io, da sindaco, mi batto per questo: trovare soluzioni concrete per le comunità che amministro”, rimarca De Luca.

“Questa dovrebbe essere la vera missione della politica. Non le etichette. Non le bandiere. Non le guerre ideologiche. Con il Centro Studi Ti Amo Sicilia portiamo avanti questo lavoro: analizziamo i problemi e costruiamo soluzioni. Con gli amministratori di Sud chiama Nord le applichiamo: studiamo la notte e stiamo sul campo il giorno. Questa è la differenza tra noi e il resto della politica. Non sono avvezzo ai salotti romani, non sono capace di stare seduto sulle poltrone dorate. Ma so stare per strada, tra la gente, e ho dimostrato di battermi sempre per i siciliani. A me di destra e sinistra non importa nulla. A me interessano le soluzioni. Questa è la mia stella polare. Il resto è noia. Chi mi ama, mi segua”, conclude De Luca.