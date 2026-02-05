Sicilia, bimbo picchiato con fratture agli arti: padre condannato a 4 anni

La sentenza del Gip del Tribunale di Ragusa per il 39enne di Scicli. Il bambino, ricoverato all’ospedale Ospedale Maggiore-Baglieri di Modica, è stato avviato a un percorso di protezione e assistenza

martelletto tribunale
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

È stato condannato a 4 anni di reclusione il padre 39enne di Scicli accusato di avere picchiato, nel febbraio del 2025, il figlio di 5 anni procurandogli tumefazioni al volto e fratture a braccia e gambe. La sentenza è stata emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa davanti al quale l’imputato è stato giudicato col rito abbreviato. Il bambino, dopo un periodo di ricovero e cure specialistiche nell’ospedale Maggiore-Baglieri di Modica, è stato affidato a un percorso di protezione e assistenza.

Leggi altri articoli di Ragusa