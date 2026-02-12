“Si stava meglio quando si stava a Reggio”: arriva un nuovo evento in città | INFO

In una visione di città rivolta al futuro, il coinvolgimento dei giovani reggini appare imprescindibile. Onda Orange diventa promotrice dell’evento “Si stava meglio quando si stava a Reggio”, con l’obiettivo di divenire un ponte tra la città e i tanti figli di questa terra che vivono fuori, ascoltando le esigenze al fine di integrare le visioni sul futuro di Reggio. “La secolare migrazione che colpisce la nostra terra spesso non ha fatto venir meno il senso di appartenenza alla comunità ed è questo il principio dal quale ripartire. Il sogno è quello di costruire uno spazio di confronto che avvicini i reggini che vivono fuori permettendo loro di occuparsi del miglioramento e del futuro della città anche da lontano” si legge in una nota del movimento.

“Reggio trascura il coinvolgimento dei cittadini di domani e nelle occasioni che iniziano a crescere e necessitano di un rafforzamento, spesso si lascia fuori una parte enorme della sua comunità: i fuori sede, che restano legati alla città ma senza un vero canale di connessione. L’iniziativa si prefigura l’obiettivo dell’ascolto delle storie dei fuori sede, la condivisione delle esperienze e delle motivazioni, il confronto schietto su difficoltà e opportunità e la costruzione di uno spazio di confronto per la creazione di visioni future per la città di Reggio. L’incontro online sarà giovedì 12 febbraio a partire dalle 19.30 e il link per partecipare e portare il proprio contributo è reperibile sui canali social di Onda Orange”.