Si avvicina l’esordio dell’Italia femminile di calcio al Granillo: così la FIGC esalta Reggio Calabria e lo “splendido scenario del Museo”. Info biglietti

Si avvicina l’appuntamento azzurro a Reggio Calabria, con la Nazionale italiana di calcio femminile per la prima volta di scena al Granillo. Martedì 3 marzo, alle ore 18.15 (diretta Rai 2), il debutto alle qualificazioni per i mondiali che si terranno dal 24 giugno al 25 luglio 2027 in Brasile. Il percorso comincerà appunto dallo Stretto. La vendita dei biglietti scatterà domani alle ore 12 presso le agenzie Vivaticket abilitate e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com, informa la FIGC.

La stessa FIGC che, sul proprio sito, esalta anche Reggio Calabria, parlando dei luoghi che ospiteranno la mostra “Sfumature d’azzurro”. “Reggio Calabria, dove l’Italia giocherà per la prima volta, e Vicenza, che ha invece già ospitato due amichevoli con la Spagna (nel 2014 e nel 2024), sono già entrate in clima partita. Oltre a godersi lo spettacolo in campo, nei giorni che precederanno le due gare tifosi e appassionati avranno modo di ammirare i cimeli – solitamente presenti a Coverciano – che raccontano la storia delle Nazionali italiane. ‘Sfumature di azzurro’, la mostra itinerante del Museo del Calcio, torna presso la Pinacoteca Civica di Reggio Calabria da sabato 21 febbraio a martedì 3 marzo e negli stessi giorni sarà presente con tre cimeli anche nello splendido scenario del Museo archeologico nazionale, che ospita i Bronzi di Riace e i reperti della Magna Grecia” si legge.