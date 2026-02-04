Serie D, la Vigor Lamezia vince ancora: sbancata Enna nel recupero. Come cambia la classifica

E’ della Vigor Lamezia il recupero del girone I di Serie D giocato questo pomeriggio in casa dell’Enna. I calabresi vincono ancora, per la terza volta consecutiva, dando seguito al successo nel derby di domenica in casa del Sambiase. 0-2 il risultato finale in terra siciliana, che permette ai biancoverdi di staccarsi dalla zona playout. Di seguito la nuova classifica.
Classifica Serie D Girone I
- Igea Virtus 42
- Athletic Palermo 41
- Savoia 40
- Reggina 40
- Nissa 39
- Milazzo 35
- Gela 34
- Sambiase 32
- Gelbison 30
- Vigor Lamezia 28
- Vibonese 26
- Enna 24
- Ragusa 21
- ACR Messina 21 (-14)
- Sancataldese 20
- Acireale 20
- Castrumfavara 20
- Paternò 11
Prossimo turno Serie D girone I, 23ª giornata
Domenica 8 febbraio
Ore 14.30
Athletic Palermo-Milazzo
Gelbison-Castrumfavara
Igea Virtus-Gela
Sancataldese-Acireale
Savoia-Sambiase
Ragusa-Reggina
Vibonese-Nissa
Vigor Lamezia-Paternò
Ore 15.00
ACR Messina-Enna