Serie D, la Vigor Lamezia vince ancora: sbancata Enna nel recupero. Come cambia la classifica

0-2 il risultato finale in terra siciliana, che permette ai biancoverdi di staccarsi dalla zona playout

Ordonez Vigor Lamezia

E’ della Vigor Lamezia il recupero del girone I di Serie D giocato questo pomeriggio in casa dell’Enna. I calabresi vincono ancora, per la terza volta consecutiva, dando seguito al successo nel derby di domenica in casa del Sambiase. 0-2 il risultato finale in terra siciliana, che permette ai biancoverdi di staccarsi dalla zona playout. Di seguito la nuova classifica.

Classifica Serie D Girone I

  1. Igea Virtus 42
  2. Athletic Palermo 41
  3. Savoia 40
  4. Reggina 40
  5. Nissa 39
  6. Milazzo 35
  7. Gela 34
  8. Sambiase 32
  9. Gelbison 30
  10. Vigor Lamezia 28
  11. Vibonese 26
  12. Enna 24
  13. Ragusa 21
  14. ACR Messina 21 (-14)
  15. Sancataldese 20
  16. Acireale 20
  17. Castrumfavara 20
  18. Paternò 11

Prossimo turno Serie D girone I, 23ª giornata

Domenica 8 febbraio

Ore 14.30
Athletic Palermo-Milazzo
Gelbison-Castrumfavara
Igea Virtus-Gela
Sancataldese-Acireale
Savoia-Sambiase
Ragusa-Reggina
Vibonese-Nissa
Vigor Lamezia-Paternò

Ore 15.00
ACR Messina-Enna

