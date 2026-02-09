Serie D, irregolarità per l’Acireale: scatta la penalizzazione. Come cambia la classifica

ACR Messina-Acireale
Foto di Pier Paolo Papalia / StrettoWeb

Scossone nel girone I di Serie D. L’Acireale è stato penalizzato e multato dalla Procura Federale per “responsabilità diretta” in seguito ad alcune irregolarità. Il punto di penalizzazione è uno, la multa è di 2.500 euro e poi c’è l’inibizione nei confronti di Sebastiano Grasso. Squalifica a “Sebastiano Grasso, all’epoca dei fatti Amministratore Unico dotato dei poteri di rappresentanza della Città di Acireale 1946 S.S.D. A R.L. per non avere provveduto a trasmettere le dichiarazioni liberatorie attestanti il pagamento a tutto il 31 maggio 2025, in favore di calciatori ed allenatori, di quanto previsto dai contratti depositati o documentazione equipollente entro il termine del 10.7.2025 ore 17:00, ai fini dell’iscrizione al campionato di Serie D per la stagione sportiva 2025-2026”. Per questo, il club è stato sanzionato per responsabilità diretta.

Classifica Serie D girone I

Così cambia la classifica del girone I di Serie D. L’Acireale scende a 20 punti, staccandosi dal gruppone a 21 composto da Messina, Sancataldese e Ragusa.

  1. Igea Virtus 45
  2. Athletic Palermo 44
  3. Reggina 43
  4. Savoia 43
  5. Nissa 42
  6. Milazzo 35
  7. Gela 34
  8. Sambiase 32
  9. Gelbison 33
  10. Vigor Lamezia 31
  11. Enna 27
  12. Vibonese 26
  13. Ragusa 21
  14. ACR Messina 21 (-14)
  15. Sancataldese 21
  16. Acireale 20 (-1)
  17. Castrumfavara 20
  18. Paternò 11
