Serie D, irregolarità per l’Acireale: scatta la penalizzazione. Come cambia la classifica

Scossone nel girone I di Serie D. L’Acireale è stato penalizzato e multato dalla Procura Federale per “responsabilità diretta” in seguito ad alcune irregolarità. Il punto di penalizzazione è uno, la multa è di 2.500 euro e poi c’è l’inibizione nei confronti di Sebastiano Grasso. Squalifica a “Sebastiano Grasso, all’epoca dei fatti Amministratore Unico dotato dei poteri di rappresentanza della Città di Acireale 1946 S.S.D. A R.L. per non avere provveduto a trasmettere le dichiarazioni liberatorie attestanti il pagamento a tutto il 31 maggio 2025, in favore di calciatori ed allenatori, di quanto previsto dai contratti depositati o documentazione equipollente entro il termine del 10.7.2025 ore 17:00, ai fini dell’iscrizione al campionato di Serie D per la stagione sportiva 2025-2026”. Per questo, il club è stato sanzionato per responsabilità diretta.
Classifica Serie D girone I
Così cambia la classifica del girone I di Serie D. L’Acireale scende a 20 punti, staccandosi dal gruppone a 21 composto da Messina, Sancataldese e Ragusa.
- Igea Virtus 45
- Athletic Palermo 44
- Reggina 43
- Savoia 43
- Nissa 42
- Milazzo 35
- Gela 34
- Sambiase 32
- Gelbison 33
- Vigor Lamezia 31
- Enna 27
- Vibonese 26
- Ragusa 21
- ACR Messina 21 (-14)
- Sancataldese 21
- Acireale 20 (-1)
- Castrumfavara 20
- Paternò 11