Serie D, irregolarità per l’Acireale: scatta la penalizzazione. Come cambia la classifica

Scossone nel girone I di Serie D. L’Acireale è stato penalizzato e multato dalla Procura Federale per “responsabilità diretta” in seguito ad alcune irregolarità. Il punto di penalizzazione è uno, la multa è di 2.500 euro e poi c’è l’inibizione nei confronti di Sebastiano Grasso. Squalifica a “Sebastiano Grasso, all’epoca dei fatti Amministratore Unico dotato dei poteri di rappresentanza della Città di Acireale 1946 S.S.D. A R.L. per non avere provveduto a trasmettere le dichiarazioni liberatorie attestanti il pagamento a tutto il 31 maggio 2025, in favore di calciatori ed allenatori, di quanto previsto dai contratti depositati o documentazione equipollente entro il termine del 10.7.2025 ore 17:00, ai fini dell’iscrizione al campionato di Serie D per la stagione sportiva 2025-2026”. Per questo, il club è stato sanzionato per responsabilità diretta.

Classifica Serie D girone I

Così cambia la classifica del girone I di Serie D. L’Acireale scende a 20 punti, staccandosi dal gruppone a 21 composto da Messina, Sancataldese e Ragusa.