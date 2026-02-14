Serie C Volley, Amaro Dhelios Volley sfida Pallavolo Milani: la presentazione del match

Sfida dura e competitiva per l’Amaro Dhelios impegnata al Palazzetto dello Sport, Palaeuropa di Rende. Gara contro la super competitiva Pallavolo Milani. Cinque giornate al termine e reggini vogliosi di stupire all’interno di questa vera e propria “mission impossible” contro la quarta forza del torneo. All’andata, al Boccioni, fu 0-3 per i silani, con un percorso netto di 20-25,17-25 e 19-25.

I ragazzi di Mister Roberto Daquino giocheranno alle ore 19.30 contro una squadra forte, e ben attrezzata. Settimana complessa per gli amaranto che, dovranno fare a meno del forte centrale Lorenzo Geri.