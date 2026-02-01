Serie C: il Crotone sbanca Siracusa, i calabresi ribaltano i siciliani | CLASSIFICA

Il Crotone sbanca lo stadio “Nicola De Simone” di Siracusa per 1-3 nella 24ª giornata di Serie C del Girone C. Per i siciliani è la quarta sconfitta consecutiva rimediate contro Monopoli, Audace Cerignola e Benevento ed ora Crotone. La squadra di Marco Turati occupa il penultimo posto in classifica. Momento diverso, invece, per il Crotone: i rossoblù hanno battuto Potenza, Cosenza ed ora i siciliani nelle ultime tre partite di campionato e si attestano al sesto posto con gli stessi punti del Monopoli.

La partita

Parte forte il Siracusa in questa prima frazione che passa in vantaggio su rigore con Contini. Il penality è stato fischiato per un fallo di Grroppelli su Gudelevicius. Al 37′ il Crotone trova il pari con Zunno. Al 49′ la ribalta Vinicius. Il primo tempo si conclude con il vantaggio dei calabresi. Nella ripresa Gomez segna su rigore fissando il punteggio sull’1-3. Dopo 7 minuti di recupero l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi.

Risultati Serie C girone C, 24ª giornata

Sabato 31 gennaio

Ore 14.30

Cavese-Casarano 1-1

Sorrento-Catania 2-1

Domenica 1 febbraio

Ore 14.30

Atalanta U23-Benevento 3-4

Monopoli-Latina 1-0

Trapani-Altamura 0-1

Ore 17.30

Cosenza-Casertana 3-1

Picerno-Potenza 0-2

Siracusa-Crotone 1-3

Ore 20.30

Foggia-Audace Cerignola

Salernitana-Giugliano

Classifica Serie C Girone C

Benevento 54 Catania 51 Salernitana 45* Cosenza 40 Casertana 39 Monopoli 37 Crotone 37 Audace Cerignola 32* Casarano 30 Altamura 30 Potenza 29 Sorrento 27 Latina 26 Atalanta U23 26 Trapani 25 (-15) Cavese 23 Picerno 23 Foggia 22* Siracusa 21 Giugliano 17*

*1 partita in meno

Prossimo turno, 25ª Giornata Serie C

Venerdì 6 gennaio

Ore 20:30

Altamura-Monopoli

Audace Cerignola-Salernitana

Benevento-Picerno

Catania-Trapani

Latina-Cavese

Sabato 7 gennaio

Ore 14:30

Casarano-Sorrento

Casertana-Foggia

Crotone-Atalanta U23

Giugliano-Cosenza

Ore 17:30

Potenza-Siracusa