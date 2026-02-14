Serie C, il Catania non sa più vincere: il derby col Siracusa finisce in parità. Crotone sconfitto. Risultati e classifica

Si fa sentire la settimana "intensa", per la squadra di Toscano, che non approfitta del mezzo passo falso del Benevento (1-1 contro il Latina)

Dopo una sconfitta e un pari, un altro segno “X” per il Catania, che non sa più vincere. Si fa sentire la settimana “intensa”, per la squadra di Toscano, che non approfitta del mezzo passo falso del Benevento (1-1 contro il Latina). Nel derby siciliano a Siracusa è 1-1: segna D’Ausilio alla mezz’ora, pareggia Di Paolo a inizio ripresa. Nonostante un recupero monstre, il risultato non cambia. Non va meglio al Crotone, reduce anch’egli da un solo punto nelle ultime due. A Picerno è sconfitta per 3-1. Come cambia la classifica.

Risultati Serie C girone C, 27ª giornata

Sabato 14 febbraio

Ore 14.30
Benevento-Latina 1-1
Casarano-Casertana 3-2
Cavese-Salernitana 1-1
Cosenza-Audace Cerignola 3-0
Giugliano-Trapani 2-1
Monopoli-Sorrento 1-0

Ore 17.30
Foggia-Atalanta U23 0-1
Picerno-Crotone 3-1
Siracusa-Catania 1-1

Domenica 15 febbraio

Ore 20.30
Potenza-Altamura

Classifica Serie C Girone C

  1. Benevento 61
  2. Catania 53*
  3. Salernitana 50
  4. Cosenza 46
  5. Casertana 43
  6. Crotone 41
  7. Monopoli 40
  8. Audace Cerignola 39
  9. Altamura 36*
  10. Casarano 36
  11. Potenza 31*
  12. Atalanta U23 30
  13. Sorrento 30
  14. Picerno 29
  15. Latina 28
  16. Cavese 28
  17. Trapani 25 (-15)*
  18. Giugliano 24
  19. Siracusa 23
  20. Foggia 22

*Una partita in meno

