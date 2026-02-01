Serie C: grande vittoria del Cosenza contro la Casertana, i lupi salgono al 4° posto | CLASSIFICA

Vittoria netta per il Cosenza contro la Casertana nella 24ª giornata di Serie C del Girone C. Grazie a questi 3 punti i lupi sopravanzano i campani in classifica e si attestano al quarto posto. La gara d’andata terminò 1-1, con reti di Kallon e Garritano. La squadra di Buscè è incisiva, gioca discretamente bene e sta facendo un buonissimo campionato. Per quanto riguarda la cronaca della partita, la prima occasione del match è per la Casertana. Al 32′ Liotti la sblocca con un gran goal e porta gli ospiti in vantaggio.
Nella ripresa, al 56′, la pareggia Dametti di tacco. al 61′ Achour la ribalta con un bel goal. Al 78′ il 3-1. Contiliano segna il suo primo gol con la maglia del Cosenza. La squadra di Buscè trova il doppio vantaggio con una ripartenza letale che punisce una Casertana sbilanciatissima. Dopo 5 minuti di recupero l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi.
Risultati Serie C girone C, 24ª giornata
Sabato 31 gennaio
Ore 14.30
Cavese-Casarano 1-1
Sorrento-Catania 2-1
Domenica 1 febbraio
Ore 14.30
Atalanta U23-Benevento 3-4
Monopoli-Latina 1-0
Trapani-Altamura 0-1
Ore 17.30
Cosenza-Casertana 3-1
Picerno-Potenza 0-2
Siracusa-Crotone 1-3
Ore 20.30
Foggia-Audace Cerignola
Salernitana-Giugliano
Classifica Serie C Girone C
- Benevento 54
- Catania 51
- Salernitana 45*
- Cosenza 40
- Casertana 39
- Monopoli 37
- Crotone 37
- Audace Cerignola 32*
- Casarano 30
- Altamura 30
- Potenza 29
- Sorrento 27
- Latina 26
- Atalanta U23 26
- Trapani 25 (-15)
- Cavese 23
- Picerno 23
- Foggia 22*
- Siracusa 21
- Giugliano 17*
*1 partita in meno
Prossimo turno, 25ª Giornata Serie C
Venerdì 6 gennaio
Ore 20:30
Altamura-Monopoli
Audace Cerignola-Salernitana
Benevento-Picerno
Catania-Trapani
Latina-Cavese
Sabato 7 gennaio
Ore 14:30
Casarano-Sorrento
Casertana-Foggia
Crotone-Atalanta U23
Giugliano-Cosenza
Ore 17:30
Potenza-Siracusa