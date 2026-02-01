Serie C: grande vittoria del Cosenza contro la Casertana, i lupi salgono al 4° posto | CLASSIFICA

Vittoria netta per il Cosenza contro la Casertana nella 24ª giornata di Serie C del Girone C. Grazie a questi 3 punti i lupi sopravanzano i campani in classifica e si attestano al quarto posto. La gara d’andata terminò 1-1, con reti di Kallon e Garritano. La squadra di Buscè è incisiva, gioca discretamente bene e sta facendo un buonissimo campionato. Per quanto riguarda la cronaca della partita, la prima occasione del match è per la Casertana. Al 32′ Liotti la sblocca con un gran goal e porta gli ospiti in vantaggio.

Nella ripresa, al 56′, la pareggia Dametti di tacco. al 61′ Achour la ribalta con un bel goal. Al 78′ il 3-1. Contiliano segna il suo primo gol con la maglia del Cosenza. La squadra di Buscè trova il doppio vantaggio con una ripartenza letale che punisce una Casertana sbilanciatissima. Dopo 5 minuti di recupero l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi.

Risultati Serie C girone C, 24ª giornata

Sabato 31 gennaio

Ore 14.30

Cavese-Casarano 1-1

Sorrento-Catania 2-1

Domenica 1 febbraio

Ore 14.30

Atalanta U23-Benevento 3-4

Monopoli-Latina 1-0

Trapani-Altamura 0-1

Ore 17.30

Cosenza-Casertana 3-1

Picerno-Potenza 0-2

Siracusa-Crotone 1-3

Ore 20.30

Foggia-Audace Cerignola

Salernitana-Giugliano

Classifica Serie C Girone C

Benevento 54 Catania 51 Salernitana 45* Cosenza 40 Casertana 39 Monopoli 37 Crotone 37 Audace Cerignola 32* Casarano 30 Altamura 30 Potenza 29 Sorrento 27 Latina 26 Atalanta U23 26 Trapani 25 (-15) Cavese 23 Picerno 23 Foggia 22* Siracusa 21 Giugliano 17*

*1 partita in meno

Prossimo turno, 25ª Giornata Serie C

Venerdì 6 gennaio

Ore 20:30

Altamura-Monopoli

Audace Cerignola-Salernitana

Benevento-Picerno

Catania-Trapani

Latina-Cavese

Sabato 7 gennaio

Ore 14:30

Casarano-Sorrento

Casertana-Foggia

Crotone-Atalanta U23

Giugliano-Cosenza

Ore 17:30

Potenza-Siracusa