Serie C Femminile: Pallavolo Rossano a Crotone per continuare la corsa

Sull’onda dell’entusiasmante successo in Coppa Regionale conquistato a Lamezia Terme, la Pallavolo Rossano ASD torna subito in campo. Domani pomeriggio, con fischio d’inizio fissato alle ore 17, le gialloblù saranno impegnate in trasferta a Crotone, nel settimo turno di ritorno del campionato di Serie C femminile. La sfida andrà in scena alla palestra comunale del IV Circolo di Via Saffo, contro una formazione giovanissima ma tutt’altro che arrendevole.

Il Crotone, attualmente penultimo in classifica con tre punti, rappresenta infatti il cuore pulsante del progetto Under 16 della Pallavolo Crotone, vivaio che alimenta direttamente la prima squadra militante in Serie B.

Per le ragazze guidate da coach Luigi Zangaro, la parola d’ordine è una sola: non sottovalutare nulla. Talento, organizzazione e mentalità dovranno andare di pari passo per mantenere alta la concentrazione e dare continuità a un percorso di crescita che sta portando risultati concreti.

Il team pitagorico è seguito da uno staff tecnico di assoluto valore, con Piero Asteriti nel ruolo di responsabile tecnico, affiancato dalla vice allenatrice Leticia Boscacci e dalla preparatrice fisica Benedetta Maone. Un progetto strutturato, ambizioso e orientato al futuro, che punta a diventare un riferimento per l’intero territorio provinciale. Tra i volti più interessanti spicca la palleggiatrice Alexia Ioana Agherghiesei, proveniente dalla Pallavolo Cutro, chiamata a guidare il gioco dopo l’ottima stagione passata. Attorno a lei un gruppo numeroso e ben assortito, composto da giovani atlete pronte a misurarsi con un campionato impegnativo e formativo.

Nel match d’andata, disputato a Rossano, le gialloblù si imposero con un netto 3-0 (25-9; 25-12; 25-16), ma il ritorno presenta sempre insidie diverse, soprattutto in un campo difficile e contro un avversario in crescita.

Sul fronte rossanese, non sarà ancora della partita la palleggiatrice Fabiola De Araujo, sostituita da Veronica Risuleo. Per il resto, il sestetto dovrebbe ricalcare quello visto nelle ultime uscite, con Valeria Diaco opposta, Margo Dziunyk e Sara Genova al centro, Martina Domanico e Valentina Martilotti in banda, Michela Falcone libero di difesa e Morena Scorpaniti libero di ricezione.

Tutto è pronto per una sfida che promette ritmo, intensità e spunti interessanti. La Pallavolo Rossano ASD vuole continuare a spingere forte, passo dopo passo, con lo sguardo fisso sugli obiettivi stagionali.