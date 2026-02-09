Serie C, Dierre Basketball ko contro Gela: è polemica sull’arbitraggio

“La gara è iniziata con un minuto di raccoglimento nel ricordo del papà del Presidente del Gela Basket, Fabio Cipolla. La Dierre parte con Epifani, Scortica, Cernic, Miljianic e Donati. Gela risponde con Occhipinti, Gaspare ed Emanuele Caiola, Provenzani ed Hajrovic. Prova a scappare la formazione locale: 11 a 5 con la tripla di Gaspare Caiola. La tripla di Jelic porta i locali in vantaggio di otto. E’ solo l’antipasto del maxi bottino di primo quarto del Gela 25 a 9. Il periodo si chiude sul 33 a 11 con le triple di Caiola e Giusti“. È quanto si legge nel comunicato stampa della Dierre Basketball Reggio Calabria.

“Pioggia di triple da una parte e dall’altra ad inizio secondo quarto ma il divario è sempre a favore del Gela. I bianco blu provano a scuotersi ma i siciliani combattono colpo su colpo(43-28). Scortica segna la tripla in contropiede del 43 a 33, rintuzzando il gap. Alescio dà la carica, Arrighini realizza il meno 8.Miljanic realizza da due punti 43 a 35. La risposta è di Provenzani, dalla lunga (46-37).

Miracoloso il secondo periodo, con parziali molto simili a parti invertite: Cernic ai liberi avvicina i reggini che chiudono all’intervallo lungo al meno 4. Nel terzo quarto si segna poco ma la Dierre rosicchia altri punti arrivando sul meno uno. Gela prova a raddrizzarla e vola sul 54 a 47.Il team di Coach Inguaggiato per arrivare nuovamente sul meno tre. Gela reagisce con una bella azione corale, ma la tripla di Alescio è bellissima e vale il meno tre, Arrighini stoppa Jelic ed Alescio, ancora lui segna il canestro del meno uno. Il tiro di Gaspare Caiola chiude il terzo quarto sul 60 a 56.

Nel quarto periodo Arrighini schiaccia nel canestro il punto del meno due. Tanti errori da un lato e dall’altro. Gela riprende parzialmente in controllo. Cernic realizza la tripla del nuovo meno tre al quarto. Epifani realizza il canestro del nuovo meno uno, poco dopo. Due falli tecnici alla Dierre, prima al Coach Inguaggiato, poi al Capitano Scortica, poco dopo, i bianco-blu perdono anche Donati e Scortica per cinque falli. Gela a 2.49 è avanti di 5. Occhipinti la chiude con una tripla pazzesca sul 72 a 63. Segna Arrighini, poi Petrovic ma l’annullamento del canestro per raggiunto limite dei 24 fa infuriare i bianco-blu. La partita si chiude qui: vince Gela“, afferma ancora la società reggina.

“Arbitraggio probabilmente non adatto al potenziale ed ai budget delle due squadre, con tanti errori (dalle rimesse a seguire), brutto atteggiamento, con la speranza di vivere arbitraggi migliori: sicuramente non influente per decretare il successo locale. Espulso Donati sul finale“, si legge in conclusione della nota.

Gela Basket-Dierre Basketball Reggio Calabria 77-67 (33-11,13-21,14-14,17-11)

Gela: Hajrovic 8, Bernardo, Giusti 3, Occhipinti 10, Jelic 8,Todorovic,Caiola E. 15,Scifo,Provenzani 9,Susino,Caiola G. 15,Kovac 3. All Bernardo

Dierre: Petrovic, Miljanic 11, Alescio 7, Scortica 18, Donati 2, Ripepi, La Mastra, Fazzari, Arrighini 10, Epifani 7, Cernic 12. All Inguaggiato Ass. Marcianò.

Arbitri Ernesto Lo Presti (AG) e Giovanni Di Stefano (RG)