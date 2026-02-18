Serie C, derby siciliano a senso unico: il Catania fa poker e torna a ruggire, Trapani a picco

Troppo Catania o poco Trapani? Forse entrambe, questa sera. Al “Massimino”, nel recupero del girone C di Serie C, il derby siciliano finisce 4-0. Gara a senso unico, che ha rispettato i pronostici: da una parte, la squadra di Toscano in cerca di riscatto; dall’altro, un Trapani ormai in caduta libera dopo i noti problemi extracampo e la pesante penalizzazione, che ha psicologicamente abbattuto i granata. Per gli etnei, continua l’incredibile record: nessun gol subito tra le mura amiche da inizio stagione e imbattibilità confermata (solo due pari e tutte vittorie). La flessione della settimana scorsa ha, però, allontanato Forte e compagni dalla vetta, che dopo la vittoria di questa sera torna a -5.

Per quanto riguarda il Trapani, poco da dire. A gennaio diversi big sono andati via, anche a causa della situazione societaria. Il segno meno è pesantissimo e, se la situazione non si risolverà, la compagine di Aronica rischia seriamente la retrocessione. E’ chiaro che sul campo, senza penalizzazione e con una situazione societaria più tranquilla, il Trapani avrebbe potuto giocarsi un posto nelle zone alte. Tornando alla partita, già alla mezz’ora è in discesa per i padroni di casa, per via dell’autorete di Pirrello e del 2-0 di Pieraccini. Al 73′ il tris di Jimenez, mentre a dieci dalla fine la chiude Casasola.

Classifica Serie C Girone C

Benevento 61 Catania 56 Salernitana 50 Cosenza 46 Casertana 43 Crotone 41 Monopoli 40 Audace Cerignola 39 Altamura 36 Casarano 36 Potenza 34 Atalanta U23 30 Sorrento 30 Picerno 29 Latina 28 Cavese 28 Trapani 25 (-15) Giugliano 24 Siracusa 23 Foggia 22

Prossimo turno Serie C girone C, 28ª giornata

Venerdì 20 febbraio

Ore 20.30

Audace Cerignola-Casarano

Sabato 21 febbraio

Ore 14.30

Latina-Potenza

Trapani-Cavese

Ore 17.30

Casertana-Picerno

Domenica 22 febbraio

Ore 12.30

Atalanta U23-Cosenza

Catania-Giugliano

Salernitana-Monopoli

Ore 17.30

Crotone-Foggia

Sorrento-Siracusa