Serie C, derby siciliano a senso unico: il Catania fa poker e torna a ruggire, Trapani a picco

Troppo Catania o poco Trapani? Forse entrambe, questa sera. Al “Massimino”, nel recupero del girone C di Serie C, il derby siciliano finisce 4-0. Gara a senso unico, che ha rispettato i pronostici: da una parte, la squadra di Toscano in cerca di riscatto; dall’altro, un Trapani ormai in caduta libera dopo i noti problemi extracampo e la pesante penalizzazione, che ha psicologicamente abbattuto i granata. Per gli etnei, continua l’incredibile record: nessun gol subito tra le mura amiche da inizio stagione e imbattibilità confermata (solo due pari e tutte vittorie). La flessione della settimana scorsa ha, però, allontanato Forte e compagni dalla vetta, che dopo la vittoria di questa sera torna a -5.
Per quanto riguarda il Trapani, poco da dire. A gennaio diversi big sono andati via, anche a causa della situazione societaria. Il segno meno è pesantissimo e, se la situazione non si risolverà, la compagine di Aronica rischia seriamente la retrocessione. E’ chiaro che sul campo, senza penalizzazione e con una situazione societaria più tranquilla, il Trapani avrebbe potuto giocarsi un posto nelle zone alte. Tornando alla partita, già alla mezz’ora è in discesa per i padroni di casa, per via dell’autorete di Pirrello e del 2-0 di Pieraccini. Al 73′ il tris di Jimenez, mentre a dieci dalla fine la chiude Casasola.
Classifica Serie C Girone C
- Benevento 61
- Catania 56
- Salernitana 50
- Cosenza 46
- Casertana 43
- Crotone 41
- Monopoli 40
- Audace Cerignola 39
- Altamura 36
- Casarano 36
- Potenza 34
- Atalanta U23 30
- Sorrento 30
- Picerno 29
- Latina 28
- Cavese 28
- Trapani 25 (-15)
- Giugliano 24
- Siracusa 23
- Foggia 22
Prossimo turno Serie C girone C, 28ª giornata
Venerdì 20 febbraio
Ore 20.30
Audace Cerignola-Casarano
Sabato 21 febbraio
Ore 14.30
Latina-Potenza
Trapani-Cavese
Ore 17.30
Casertana-Picerno
Domenica 22 febbraio
Ore 12.30
Atalanta U23-Cosenza
Catania-Giugliano
Salernitana-Monopoli
Ore 17.30
Crotone-Foggia
Sorrento-Siracusa