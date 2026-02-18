Serie C, derby siciliano a senso unico: il Catania fa poker e torna a ruggire, Trapani a picco

Al "Massimino", nel recupero del girone C di Serie C, il derby siciliano finisce 4-0. Gara a senso unico, che ha rispettato i pronostici

Catania squadra formazione

Troppo Catania o poco Trapani? Forse entrambe, questa sera. Al “Massimino”, nel recupero del girone C di Serie C, il derby siciliano finisce 4-0. Gara a senso unico, che ha rispettato i pronostici: da una parte, la squadra di Toscano in cerca di riscatto; dall’altro, un Trapani ormai in caduta libera dopo i noti problemi extracampo e la pesante penalizzazione, che ha psicologicamente abbattuto i granata. Per gli etnei, continua l’incredibile record: nessun gol subito tra le mura amiche da inizio stagione e imbattibilità confermata (solo due pari e tutte vittorie). La flessione della settimana scorsa ha, però, allontanato Forte e compagni dalla vetta, che dopo la vittoria di questa sera torna a -5.

Per quanto riguarda il Trapani, poco da dire. A gennaio diversi big sono andati via, anche a causa della situazione societaria. Il segno meno è pesantissimo e, se la situazione non si risolverà, la compagine di Aronica rischia seriamente la retrocessione. E’ chiaro che sul campo, senza penalizzazione e con una situazione societaria più tranquilla, il Trapani avrebbe potuto giocarsi un posto nelle zone alte. Tornando alla partita, già alla mezz’ora è in discesa per i padroni di casa, per via dell’autorete di Pirrello e del 2-0 di Pieraccini. Al 73′ il tris di Jimenez, mentre a dieci dalla fine la chiude Casasola.

Classifica Serie C Girone C

  1. Benevento 61
  2. Catania 56
  3. Salernitana 50
  4. Cosenza 46
  5. Casertana 43
  6. Crotone 41
  7. Monopoli 40
  8. Audace Cerignola 39
  9. Altamura 36
  10. Casarano 36
  11. Potenza 34
  12. Atalanta U23 30
  13. Sorrento 30
  14. Picerno 29
  15. Latina 28
  16. Cavese 28
  17. Trapani 25 (-15)
  18. Giugliano 24
  19. Siracusa 23
  20. Foggia 22

Prossimo turno Serie C girone C, 28ª giornata

Venerdì 20 febbraio

Ore 20.30
Audace Cerignola-Casarano

Sabato 21 febbraio

Ore 14.30
Latina-Potenza
Trapani-Cavese

Ore 17.30
Casertana-Picerno

Domenica 22 febbraio

Ore 12.30
Atalanta U23-Cosenza
Catania-Giugliano
Salernitana-Monopoli

Ore 17.30
Crotone-Foggia
Sorrento-Siracusa

Leggi altri articoli di Sport