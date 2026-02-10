Serie C, c’è una notizia: il Catania non ha vinto al “Massimino”. Solo 0-0 contro l’Audace Cerignola

E’ una notizia, certo che è una notizia. Il Catania aveva abituato talmente tanto bene i propri tifosi che non contemplavano altro risultato quest’anno, in casa, se non quello della vittoria. Solo una volta, da inizio stagione, aveva pareggiato: a metà settembre, contro il Sorrento. Prima e dopo, invece, solo vittorie. Questa sera, però, è arrivato il secondo pari: sempre 0-0, ma contro l’Audace Cerignola.

Per la squadra di Toscano si fa sentire la seconda gara in pochi giorni, ma ora il problema è la classifica: il Benevento capolista dista otto punti, anche se gli etnei hanno una gara in meno e dovranno recuperare la sfida contro il Trapani. I rossoblu, tuttavia, mantengono un altro record: la porta inviolata. I siciliani, infatti, al “Massimino” non hanno subito neanche una rete.

Risultati Serie C girone C, 26ª giornata

Martedì 10 febbraio

Ore 18.00

Altamura-Latina 1-0

Cavese-Monopoli 1-0

Sorrento-Giugliano 1-0

Trapani-Benevento 0-5

Ore 20.30

Atalanta U23-Potenza 2-2

Casertana-Crotone 2-2

Catania-Audace Cerignola 0-0

Cosenza-Siracusa 1-0

Foggia-Picerno 1-2

Salernitana-Casarano 3-0

Classifica Serie C Girone C

Benevento 60 Catania 52* Salernitana 49 Cosenza 43 Casertana 43 Crotone 41 Audace Cerignola 39 Monopoli 37 Altamura 36 Casarano 33 Potenza 31 Sorrento 30 Atalanta U23 27 Latina 27 Cavese 27 Picerno 26 Trapani 25 (-15)* Foggia 22 Siracusa 22 Giugliano 21

*1 partita in meno

Prossimo turno Serie C girone C, 27ª giornata

Sabato 14 febbraio

Ore 14.30

Benevento-Latina

Casarano-Catania

Cavese-Salernitana

Cosenza-Audace Cerignola

Giugliano-Trapani

Monopoli-Sorrento

Ore 17.30

Foggia-Atalanta U23

Picerno-Crotone

Siracusa-Catania

Domenica 15 febbraio

Ore 20.30

Potenza-Altamura