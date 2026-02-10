Serie C, c’è una notizia: il Catania non ha vinto al “Massimino”. Solo 0-0 contro l’Audace Cerignola

Per la squadra di Toscano si fa sentire la seconda gara in pochi giorni, ma ora il problema è la classifica: il Benevento capolista dista otto punti, anche se gli etnei hanno una gara in meno

Catania Audace Cerignola

E’ una notizia, certo che è una notizia. Il Catania aveva abituato talmente tanto bene i propri tifosi che non contemplavano altro risultato quest’anno, in casa, se non quello della vittoria. Solo una volta, da inizio stagione, aveva pareggiato: a metà settembre, contro il Sorrento. Prima e dopo, invece, solo vittorie. Questa sera, però, è arrivato il secondo pari: sempre 0-0, ma contro l’Audace Cerignola.

Per la squadra di Toscano si fa sentire la seconda gara in pochi giorni, ma ora il problema è la classifica: il Benevento capolista dista otto punti, anche se gli etnei hanno una gara in meno e dovranno recuperare la sfida contro il Trapani. I rossoblu, tuttavia, mantengono un altro record: la porta inviolata. I siciliani, infatti, al “Massimino” non hanno subito neanche una rete.

Risultati Serie C girone C, 26ª giornata

Martedì 10 febbraio

Ore 18.00
Altamura-Latina 1-0
Cavese-Monopoli 1-0
Sorrento-Giugliano 1-0
Trapani-Benevento 0-5

Ore 20.30
Atalanta U23-Potenza 2-2
Casertana-Crotone 2-2
Catania-Audace Cerignola 0-0
Cosenza-Siracusa 1-0
Foggia-Picerno 1-2
Salernitana-Casarano 3-0

Classifica Serie C Girone C

  1. Benevento 60
  2. Catania 52*
  3. Salernitana 49
  4. Cosenza 43
  5. Casertana 43
  6. Crotone 41
  7. Audace Cerignola 39
  8. Monopoli 37
  9. Altamura 36
  10. Casarano 33
  11. Potenza 31
  12. Sorrento 30
  13. Atalanta U23 27
  14. Latina 27
  15. Cavese 27
  16. Picerno 26
  17. Trapani 25 (-15)*
  18. Foggia 22
  19. Siracusa 22
  20. Giugliano 21

*1 partita in meno

Prossimo turno Serie C girone C, 27ª giornata

Sabato 14 febbraio

Ore 14.30
Benevento-Latina
Casarano-Catania
Cavese-Salernitana
Cosenza-Audace Cerignola
Giugliano-Trapani
Monopoli-Sorrento

Ore 17.30
Foggia-Atalanta U23
Picerno-Crotone
Siracusa-Catania

Domenica 15 febbraio

Ore 20.30
Potenza-Altamura

