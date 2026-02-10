Serie C, c’è una notizia: il Catania non ha vinto al “Massimino”. Solo 0-0 contro l’Audace Cerignola

E’ una notizia, certo che è una notizia. Il Catania aveva abituato talmente tanto bene i propri tifosi che non contemplavano altro risultato quest’anno, in casa, se non quello della vittoria. Solo una volta, da inizio stagione, aveva pareggiato: a metà settembre, contro il Sorrento. Prima e dopo, invece, solo vittorie. Questa sera, però, è arrivato il secondo pari: sempre 0-0, ma contro l’Audace Cerignola.
Per la squadra di Toscano si fa sentire la seconda gara in pochi giorni, ma ora il problema è la classifica: il Benevento capolista dista otto punti, anche se gli etnei hanno una gara in meno e dovranno recuperare la sfida contro il Trapani. I rossoblu, tuttavia, mantengono un altro record: la porta inviolata. I siciliani, infatti, al “Massimino” non hanno subito neanche una rete.
Risultati Serie C girone C, 26ª giornata
Martedì 10 febbraio
Ore 18.00
Altamura-Latina 1-0
Cavese-Monopoli 1-0
Sorrento-Giugliano 1-0
Trapani-Benevento 0-5
Ore 20.30
Atalanta U23-Potenza 2-2
Casertana-Crotone 2-2
Catania-Audace Cerignola 0-0
Cosenza-Siracusa 1-0
Foggia-Picerno 1-2
Salernitana-Casarano 3-0
Classifica Serie C Girone C
- Benevento 60
- Catania 52*
- Salernitana 49
- Cosenza 43
- Casertana 43
- Crotone 41
- Audace Cerignola 39
- Monopoli 37
- Altamura 36
- Casarano 33
- Potenza 31
- Sorrento 30
- Atalanta U23 27
- Latina 27
- Cavese 27
- Picerno 26
- Trapani 25 (-15)*
- Foggia 22
- Siracusa 22
- Giugliano 21
*1 partita in meno
Prossimo turno Serie C girone C, 27ª giornata
Sabato 14 febbraio
Ore 14.30
Benevento-Latina
Casarano-Catania
Cavese-Salernitana
Cosenza-Audace Cerignola
Giugliano-Trapani
Monopoli-Sorrento
Ore 17.30
Foggia-Atalanta U23
Picerno-Crotone
Siracusa-Catania
Domenica 15 febbraio
Ore 20.30
Potenza-Altamura