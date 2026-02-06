Serie B Interregionale, trasferta ostica per Rende: cosentini impegnati a Monopoli

La Bim Bum Basket Rende è pronta a tornare sul parquet per una sfida che vale tantissimo nella corsa salvezza. La 4ª giornata di ritorno della Serie B Interregionale mette i biancorossi di fronte alla Climaway Basket Monopoli, domenica 8 febbraio alle ore 18:00 presso la Tendostruttura di via Amleto Pesce. La squadra arriva alla gara dopo la pausa e soprattutto dopo la vittoria del precedente turno, un successo che ha restituito fiducia e ha riacceso entusiasmo in un gruppo che sa di dover affrontare una seconda parte di stagione senza margini di errore.

Coach Carbone ha guidato allenamenti intensi, consapevole che ogni dettaglio può fare la differenza in un campionato equilibrato e combattuto come questo. Il clima è quello delle partite che contano: concentrazione alta, determinazione e la volontà di sfruttare il fattore campo per dare continuità ai progressi mostrati.

Il capitano Dario Boccasavia ha commentato il momento della squadra, sottolineando l’importanza dell’ultima vittoria e dello spirito con cui il gruppo sta affrontando questa fase cruciale: “la vittoria prima della pausa ci ha dato morale e ci ha ricordato che, quando giochiamo uniti, possiamo mettere in difficoltà chiunque. Sappiamo però che non basta: questa seconda parte del campionato richiede ancora più sacrificio, concentrazione e voglia di lottare su ogni pallone. Stiamo lavorando duro perché vogliamo raggiungere la salvezza e lo vogliamo fare insieme, squadra e tifosi. Domenica servirà l’energia di tutti“.

Avversario di turno è il Monopoli, squadra attrezzata in tutti i reparti per il salto di categoria che però proviene da alcuni inattesi stop costati l’esonero a coach Ponticiello, dopo la sconfitta a Messina. Domenica alle 18:00 si gioca un altro pezzo di stagione. E la Bim Bum Basket Rende vuole farsi trovare pronta.