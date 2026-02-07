Serie B Interregionale, Catanzaro sfida Matera. Battaglia: “senza tifo non si vince, il PalaPulerà sia una bolgia”

Partita di cartello al Pala Pulerá tra Catanzaro e Matera, probabilmente le squadre più performanti di questa fase del girone F della B Interregionale. Entrambi i team vengono da prestazioni di alto livello tecnico ed agonistico. L’Academy, addirittura, ha regolato a domicilio con autorevolezza la capolista Ragusa. Matera è posizionata al terzo posto in classifica a soli due punti dalle capolista appaiate, Reggio Calabria e Ragusa. Quindi, si preannuncia una gara di alto livello tecnico ed agonistico. Pertanto, spettacolo garantito.

Ma tutto ciò non basta al team del presidente Bianchi, che punta dritto alla vittoria per due ragioni molto precise. Proseguire nella striscia vincente e ribaltare il risultato di Matera. Ed in tal senso, il capitano Pasquale Battaglia chiarisce bene questi aspetti a tifosi ed appassionati. Così Paky Bat: “più che da capitano parlo da catanzarese, precisamente della Fortuna, per affermare un concetto chiaro e semplice. Senza tifo contro Matera non si vince. Solo con un forte ed incessante supporto del pubblico potremo mandare in confusione un gruppo di realizzatori micidiali, quali i materani. Il PalaPulerá dovrà trasformarsi in una bolgia di tifo ed il pubblico diventare realmente il fatidico sesto uomo. Come sempre noi ce la metteremo tutta e di più, ma abbiamo bisogno di calore e sostegno. Fatelo per i colori giallorossi ed in ogni caso per il prestigio del basket calabrese tutto. Vi aspettiamo“. Un appello così accorato e coinvolgente questo di capitan Battaglia al quale proprio non si può non dare seguito.