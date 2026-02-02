Serie B Interregionale, Catanzaro on fire: sbancata Ragusa, che vittoria in casa della capolista!

Al Palapadua di Ragusa va in scena l’apoteosi dell’Academy Basket Catanzaro. I giallorossi giocano una partita impeccabile che lascia di stucco gli iblei, peraltro leader in solitaria del girone. Senza tema di smentita, Catanzaro cala una prestazione di assoluta autorevolezza, che gli consente di conseguire un risultato di assoluto prestigio sportivo, il maggiore della giornata, oltre che di concreta utilità per la corsa ai Playoff. E con altrettanta obiettività va detto che l’Academy ha costruito questo successo costantemente durante tutto l’arco della gara, senza dare mai la sensazione di perderne il controllo.

Tranne per qualche breve sprazzo, i giallorossi rimangono avanti nel punteggio, rintuzzando ogni tentativo di rimonta dei forti padroni di casa, ricacciandoli sempre a distanza di sicurezza. Insomma, una partita intensa, ricca di spunti pregevoli tecnicamente, nonché di duelli atletici a forte impatto, in particolar modo tra le rispettive coppie di lunghi. Coach Sant’Ambrogio non sbaglia una mossa, anzi, riesce a mettere in seria difficoltà il roster avversario immettendo tanta sabbia nei rodati e micidiali ingranaggi oleati del team di coach Di Gregorio.

Probabilmente, l’elemento sorpresa, determinato dalla condotta di gara aggressiva ed energetica di capitan Battaglia e compagni mette a dura prova la circolazione di palla degli iblei, che a loro volta non riescono liberare con efficacia l’uomo al tiro. Inoltre, i catanzaresi sono più pronti sulle palle vaganti, spesso finalizzandole direttamente in produttive azioni offensive.

Il primo tempo si chiude sul 37-41 per i giallorossi. Alla fine del terzo quarto il tabellone dice 57-60 sempre per l’Academy. Nell’ultimo tempino la Virtus tenta di risucchiare il vantaggio degli ospiti, ma non ha fatto i conti con i terribili atleti del presidente Bianchi, i quali hanno come specialità della casa proprio i finali di gara, che hanno rappresentato la chiave dei loro recenti successi esterni, in particolare a Molfetta e Milazzo.

Ed allora, detto fatto, Tyrtyshnik, Luzza, Gaye ed Okiljevic hanno la meglio su Brown, Fabi, Peterson e Lanzi, chiudendo in controllo l’incontro. Significativo il dato che ben otto giallorossi, oramai sempre in modalità plurale, hanno contribuito al tabellino e nove su dieci hanno calcato il parquet. Academy continua la striscia vincente, esattamente sette vittorie nelle ultime otto giornate, assolutamente un’ottima performance. Da martedì energia e concentrazione rivolte alla partita delicatissima di domenica al Pala Pulerá contro il temibile Matera.

Virtus Kleb Ragusa-Basket Academy Catanzaro 78-84

Parziali (28-26; 9-15; 20-19; 21-24)

Virtus K. Ragusa: Cantone, Brown 24, Cardinali 6, Piscetta, Tumino C., Fabi 16, Tumino G. 2, Adeola, Guastella, Peterson 13, Lanzi 17, Ianelli.

Coach: Massimo Di Gregorio.

Basket Academy Catanzaro: Greco, Falappi, Battaglia 5, Luzza 12, Gaye 14, Canestrari 7, Okiljevic 15, Tyrtyshnyk 23, Giglio 3, Dozic 5.

Coach: Iliano Sant’Ambrogio Ass. Coach: Nunzio Sabatino.

Arbitri: Cappello di Porto Empedocle (AG) e Filesi di Chiaramonte Gulfi (RG)