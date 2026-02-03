Serie B, il Catanzaro va oltre la chiusura del mercato: preso un giovane attaccante, arriva da Malta

Il Catanzaro va oltre la chiusura del calciomercato, che ha suonato il gong ieri alle ore 20. Solo oggi è stato infatti ufficializzato l’arrivo di un altro giovane, un attaccante africano proveniente da Malta. “US Catanzaro 1929 comunica di aver acquistato le prestazioni sportive dell’attaccante ivoriano N’Dri Philippe Koffi che ha firmato, con i giallorossi, un contratto fino a giugno 2027. Koffi arriva dall’ Ħamrun Spartans, formazione che milita nella Prima divisione maltese” si legge in una nota del club. Nato il 9 marzo 2002, Koffi è cresciuto nel settore giovanile dello Stade Reims, debuttando in prima squadra nel 2019. Nel 2025 il trasferimento agli Hamrun Spartans.