Serie A1 femminile, la Smile travolge l’avversaria: 19-6 e vittoria mai in discussione

La Smile riparte alla grande e lo fa con un successo netto: 19-6 nel campionato di Serie A1 femminile, una gara dominata dal primo all’ultimo minuto e che conferma la crescita della squadra dopo lo stop di inizio anno. Il match, sulla carta insidioso, si è trasformato presto in una prova di forza. Il primo parziale ha indirizzato immediatamente la sfida, mostrando una Smile concentrata, aggressiva e capace di imporre ritmo e qualità. Da lì in avanti la partita non ha più avuto storia: gestione attenta, rotazioni efficaci e una coralità di gioco che ha permesso a tutte le atlete di lasciare il segno.

La soddisfazione del mister Occhione

Soddisfatto a fine gara mister Occhione, che sottolinea il valore della prestazione dopo un periodo complicato dal punto di vista del ritmo agonistico: “riprendere dopo due mesi e ritrovarsi a giocare due partite in una settimana non era semplice, ma la squadra ha approcciato la gara nel miglior modo possibile. Il primo parziale racconta bene la determinazione con cui siamo entrati in acqua. Poi c’è stato un piccolo calo di concentrazione, normale in una fase di ripresa, ma abbiamo continuato a gestire la partita nel modo giusto. È stata una buona prestazione e sono contento di come tutte hanno giocato. Abbiamo incanalato subito la gara sui binari giusti e non c’è mai stata partita. L’aspetto più importante è aver ritrovato un ritmo che ci permette di guardare avanti con fiducia e serenità”.

Il 19-6 finale non è solo un risultato rotondo, ma un segnale forte: la Smile c’è, è viva e vuole continuare a crescere. La squadra ha mostrato compattezza, lucidità e una condizione in evidente miglioramento, elementi fondamentali in vista dei prossimi impegni di campionato e poi per le prove europee. Tabellino: 8-0, 2-2, 6-1, 3-3.