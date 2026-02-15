Sergi (Reggio Attiva): “centrodestra compatto, il programma illustrato da Cannizzaro cambierà il volto della città”

Anche Reggio Attiva, nella persona del suo presidente Peppe Sergi, era presente ieri “alla sala Monteleone gremitissima e festosa, del Consiglio Regionale della Calabria, in occasione della presentazione dei dieci punti principali del programma di Forza Italia. Il coordinatore regionale di Forza Italia, On. le Francesco Cannizzaro, ieri ha voluto illustrare il progetto e gli obiettivi che la futura amministrazione di centro destra intende realizzare. Un programma molto ambizioso che in dieci anni, (governeremo per almeno due legislature ) cambierà il volto di Reggio e di tutta la sua provincia. Idee avveniristiche che proiettano Reggio città metropolitana, in modo crescente al centro del Mediterraneo”.

“Ovviamente Reggio Attiva sarà ancora una volta, a fianco del partito e del suo coordinatore Regionale, dando il suo contributo per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel programma. Come già detto, un programma molto ambizioso e complesso, ma che come è chiaro partirà dai servizi essenziali (raccolta di rifiuti, acqua, viabilità, asili, scuole ecc..) che purtroppo oggi, dopo dodici anni di amministrazione di centro sinistra, risultano insufficienti e carenti. Secondo Sergi un altro aspetto significativo emerso dall’incontro del 14 febbraio è la compattezza del centro destra che è risultato unito e allargato, come non si era mai verificato prima. Infatti, la numerosa presenza dei coordinatori dei partiti nazionali, di sottosegretari, assessori, consiglieri ed esponenti di movimenti civici ha dimostrato che la volontà di Forza Italia e del suo leader non è solo quella di vincere ma di stravincere. Elemento fondamentale, infatti, a prescindere dal nome del sindaco, sarà la squadra di governo che con grande professionalità dovrà contribuire a realizzare il progetto”, evidenzia il movimento di Peppe Sergi.

Reggio Attiva e Peppe Sergi saranno “a disposizione dell’On. le Cannizzaro e di tutta la coalizione offrendo il proprio sentito contributo alla realizzazione, come Cannizzaro stesso ha detto, di un sogno molto ambizioso ma comunque realizzabile. Nella vita e quindi anche in politica è giusto sognare e noi abbiamo deciso, ripeto, iniziando dai servizi essenziali, di sognare in grande. Pertanto, caro Francesco, ancora una volta, Reggio Attiva e i suoi simpatizzanti saranno con te in questa impegnativa e fondamentale battaglia. Lo dobbiamo ai Reggini che ci daranno la loro fiducia e a tutti i figli della nostra amata città”.