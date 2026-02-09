Sequestro depuratore di Ravagnese: La Strada chiede la costituzione di parte civile del Comune

“Alla luce del sequestro del depuratore di Ravagnese e dell’inchiesta giudiziaria in corso sulla gestione degli impianti di depurazione cittadini, La Strada, insieme a Saverio Pazzano, chiede con chiarezza che l’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria si costituisca parte civile nel procedimento”. E’ quanto afferma La Strada con Saverio Pazzano.

“Si tratta di una scelta necessaria e doverosa per rappresentare e tutelare gli interessi della cittadinanza, che ha diritto a un ambiente sano, a un mare pulito e a un sistema di depurazione funzionante, conforme alle norme e capace di garantire la salute pubblica. La costituzione di parte civile non è un atto simbolico né una presa di posizione giudiziaria anticipata, ma uno strumento istituzionale fondamentale per affermare che eventuali danni ambientali, sanitari ed economici non ricadano sulla collettività e non restino senza responsabilità”.

“Questa richiesta si inserisce nel percorso di impegno costante che La Strada e Saverio Pazzano portano avanti sui temi ambientali, della tutela delle acque e della prevenzione dei rischi, un lavoro costruito nel tempo e non attivato solo dopo sequestri o inchieste. Con questa iniziativa, La Strada intende anche rappresentare la vicinanza delle istituzioni alle associazioni e alle cittadine e ai cittadini che, nel tempo, hanno segnalato e denunciato il malfunzionamento del sistema di depurazione, mantenendo alta l’attenzione su una criticità che riguarda la qualità della vita, la salute e il futuro del territorio”.

“Ancora una volta ribadiamo un principio semplice ma decisivo: le istituzioni devono stare dalla parte dei cittadini, soprattutto quando sono in gioco beni comuni essenziali come l’ambiente e la salute. È bene chiarire, infine, che sarà l’indagine in corso a individuare eventuali responsabilità. La richiesta di costituzione di parte civile è un atto di responsabilità istituzionale verso la città, a tutela dell’interesse pubblico e dei diritti della collettività”.