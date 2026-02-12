Separazione e figli: come la legge tutela il loro equilibrio e i loro diritti

La separazione di una coppia, soprattutto quando ci sono figli minori, non è mai solo una questione privata. È un momento in cui il diritto interviene direttamente per tutelare l’interesse del minore, proteggere la sua stabilità e garantire che, pur nella rottura della coppia, resti intatta la responsabilità genitoriale.

L’interesse superiore del minore

Il principio guida in tutte le decisioni giuridiche che riguardano i figli è quello dell’interesse superiore del minore, previsto sia dalla nostra normativa interna che da convenzioni internazionali (tra tutte, la Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia). Non si tratta di uno slogan: questo principio ha effetti concreti su come il giudice imposta l’intero assetto familiare dopo la separazione.

L’affidamento: condiviso, ma non sempre simmetrico

La regola generale è l’affidamento condiviso (art. 337-ter c.c.), che prevede il coinvolgimento di entrambi i genitori nelle decisioni importanti relative alla vita dei figli. Tuttavia, affidamento condiviso non significa tempi perfettamente uguali o doppia residenza. Il giudice valuta caso per caso, anche in base all’età del minore, alla disponibilità dei genitori, al contesto abitativo e alla capacità di collaborazione.

Collocamento e tempi di permanenza

Nella maggior parte dei casi, il figlio viene collocato stabilmente presso un genitore, con tempi di permanenza regolati per l’altro.

Questo non è un privilegio: è una scelta finalizzata a garantire al minore una maggiore continuità educativa, scolastica, relazionale.

Anche i tempi vanno calibrati sull’interesse del figlio, non sulle esigenze degli adulti.

Ascolto del minore

Quando ha compiuto 12 anni (o anche prima, se capace di discernimento), il minore ha diritto a essere ascoltato in giudizio (art. 336-bis c.c.). Il suo punto di vista non è vincolante, ma il giudice deve tenerne conto nella costruzione del progetto familiare. Questo riconoscimento ha un forte valore simbolico e sostanziale: il figlio non è un oggetto del contendere, ma un soggetto di diritto.

Aspetti economici: il mantenimento

L’obbligo di mantenimento resta in capo a entrambi i genitori. La legge prevede che ciascuno contribuisca in proporzione alle proprie capacità economiche. Il mantenimento non è un “compenso” per il genitore collocatario, ma un diritto del figlio. Il mancato pagamento è sanzionato anche penalmente (art. 570-bis c.p.).

L’impatto emotivo e relazionale

La separazione può generare disorientamento, conflitto di lealtà, senso di colpa nei figli. Il diritto cerca di contenere questi effetti attraverso un assetto il più equilibrato possibile, che consenta al minore di mantenere un legame sano con entrambi i genitori e di non diventare strumento del conflitto.

Nel diritto di famiglia, ogni decisione che riguarda i figli deve tener conto della loro età, della loro maturità, ma soprattutto del loro diritto a vivere una vita serena e stabile anche in un contesto familiare che cambia. È responsabilità di tutti – genitori, avvocati, giudici – costruire un nuovo equilibrio, nel quale i diritti e i bisogni dei figli vengano prima delle rivendicazioni personali.