Sellia Marina, controlli nei cantieri: sospese due attività per lavoro nero e gravi irregolarità

Controlli sui cantieri a Sellia Marina: i Carabinieri sospendono due cantieri per lavoro nero e gravi violazioni sulla sicurezza. Nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto alle irregolarità nel settore edilizio, i Carabinieri di Sellia Marina (CZ), con il supporto del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Catanzaro e dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro dell’ASP di Catanzaro, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio predisposto dal Comando Provinciale.

L’operazione si è svolta nel territorio di Sellia Marina con l’obiettivo di garantire il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo alla prevenzione degli infortuni e al contrasto al lavoro sommerso e irregolare.

In particolare, nel corso di un controllo effettuato in un cantiere del paese per la costruzione di un nuovo capannone commerciale, gli accertamenti hanno portato alla luce un quadro di irregolarità strutturali, documentali e occupazionali poste in essere dalle due imprese incaricate dei lavori. Nello specifico, su un totale di 9 lavoratori controllati, ben 7 sono risultati irregolari, nonché privi dei previsti Dispositivi di Protezione Individuale, indispensabili per prevenire gli infortuni sul lavoro.

Un’altra impresa, invece, è stata sorpresa a utilizzare apparecchiature elettriche non a norma, mettendo così a rischio l’incolumità dei lavoratori. Infine, tra le altre violazioni riscontrate, vi sono state anche l’assenza del Piano Operativo di Sicurezza (POS), il mancato aggiornamento delle misure di prevenzione e l’assenza di recinzioni di sicurezza nel cantiere. All’esito dei citati controlli, sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 45.000,00 euro, oltre alla sospensione di due dei quattro cantieri in atto presso il citato capannone.

L’operazione, si inserisce nel più ampio quadro di attività volte a rafforzare la cultura della legalità e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione ad un comparto, quale quello dell’edilizia, particolarmente esposto a rischi sotto il profilo infortunistico. L’azione di controllo proseguirà senza sosta anche nelle prossime settimane.