Scuola in Calabria, l’Assessore Micheli incontra i sindacati: “avviato un percorso condiviso orientato ai risultati”

L’assessore regionale all’Istruzione Eulalia Micheli ha incontrato, oggi, le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto scuola della Regione Calabria, segnando l’avvio di “una nuova fase di dialogo politico e istituzionale finalizzata al rilancio e al rafforzamento del sistema scolastico regionale. L’incontro si inserisce all’interno di una visione politica chiara e condivisa, che riconosce la scuola come pilastro fondamentale per lo sviluppo sociale, culturale ed economico della Calabria”.

In apertura dei lavori, l’assessore Micheli ha ribadito la centralità dell’istruzione nell’agenda di governo regionale, sottolineando la “volontà di costruire politiche scolastiche efficaci attraverso il confronto costante con le parti sociali. Il tavolo di lavoro ha consentito di affrontare in maniera organica e strutturata le principali tematiche che interessano il mondo della scuola calabrese. Sono stati posti all’attenzione argomenti strategici quali la gestione e la valorizzazione del personale scolastico, il miglioramento delle condizioni di lavoro, il potenziamento della rete di trasporto pubblico, il diritto allo studio, l’inclusione e la qualità dell’offerta formativa su tutto il territorio regionale”.

Le organizzazioni sindacali hanno fornito un contributo significativo al dibattito, portando istanze, proposte e osservazioni che sono state recepite dall’assessore Micheli come elementi essenziali per la definizione di politiche pubbliche più aderenti alle reali esigenze delle comunità scolastiche. Il confronto si è sviluppato in un clima di responsabilità e collaborazione, con l’obiettivo comune di individuare soluzioni concrete e migliorative e ha rappresenta un segnale forte di attenzione e di impegno concreto da parte della Regione Calabria verso il mondo della scuola.

Un passo significativo verso una governance efficace e inclusiva, capace di tradurre il confronto politico e sindacale in azioni e interventi concreti per il miglioramento del sistema educativo regionale e per il futuro delle giovani generazioni calabresi. Pertanto, l’esito dell’incontro è stato ampiamente positivo e ha confermato la volontà politica dell’Amministrazione regionale di avviare un percorso condiviso, fondato su un metodo di lavoro partecipato e orientato ai risultati. In conclusione di questo primo incontro, è stata, infatti, espressa l’intenzione di dare continuità al tavolo di confronto, rendendolo uno strumento stabile di programmazione e monitoraggio delle politiche regionali in materia di istruzione.