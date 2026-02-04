Scuola “Giuseppe Catalfamo” di Messina: consegnati i lavori per la nuova mensa al plesso S. Annibale

È ufficialmente partito il percorso operativo per un nuovo intervento significativo nell’ambito dell’edilizia scolastica di Messina. I lavori per la realizzazione della nuova mensa scolastica presso il plesso S. Annibale dell’Istituto “Giuseppe Catalfamo” sono stati consegnati all’impresa EDILTOR SRL di Pedara. L’opera, finanziata con fondi del Ministero dell’Istruzione attraverso la Missione 4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), rientra tra gli interventi mirati a potenziare l’offerta educativa e ad ampliare il tempo pieno nelle scuole, offrendo così un importante supporto alle famiglie del territorio. L’appalto, che prevede sia la progettazione che l’esecuzione dei lavori, è stato assegnato all’impresa EDILTOR SRL, che ha proposto un ribasso del 22,424% sull’importo iniziale a base d’asta. L’importo complessivo dell’aggiudicazione è pari a 280.405,60 euro, IVA esclusa, e include anche gli oneri di sicurezza e le spese di progettazione. Il cantiere prenderà il via entro 60 giorni, dopo la stipula contrattuale finale.

La soddisfazione del sindaco Basile

Il Sindaco Federico Basile ha espresso soddisfazione per l’avvio dei lavori: “la consegna di questi lavori rappresenta un passo concreto verso il miglioramento delle nostre scuole e un segnale tangibile di attenzione per le periferie. Grazie ai fondi del PNRR, stiamo trasformando gli edifici scolastici in luoghi più accoglienti e funzionali. La realizzazione di una mensa moderna al plesso S. Annibale non è solo una questione di infrastruttura, ma un impegno a garantire ai nostri ragazzi un’esperienza scolastica di qualità e a supportare le famiglie nella conciliazione tra vita familiare e lavorativa”.

Le parole di Mondello

Il Vicesindaco con delega all’Edilizia Scolastica, Salvatore Mondello, ha aggiunto: “continua senza sosta il nostro piano di ammodernamento degli istituti scolastici della città. Con l’intervento sulla scuola Catalfamo, vogliamo colmare un gap strutturale importante, rendendo disponibili locali sicuri, efficienti e conformi alle normative. L’approvazione dell’appalto integrato ci consente di ottimizzare i tempi di progettazione ed esecuzione, garantendo alla comunità scolastica il nuovo servizio nel minor tempo possibile”.

Con questo intervento, l’Amministrazione comunale “si conferma attenta alle esigenze delle famiglie e alle necessità di un’offerta educativa sempre più qualificata. Il nuovo refettorio, che sorgerà al plesso S. Annibale, rappresenta un tassello fondamentale per la realizzazione di scuole più moderne e in grado di rispondere meglio alle esigenze di una società in continua evoluzione”.