Scuola e impresa insieme: a Reggio Calabria il convegno “Costruire il futuro”

“Costruire il futuro: Il sistema duale tra scuola ed impresa”. Questo il titolo del convegno che si terrà al Polo Tecnico Professionale “Righi-Boccioni-Fermi” per discutere ed approfondire l’importanza del sistema duale. Il Polo Tecnico Professionale, diretto dalla professoressa Anna Maria Cama, è stato il primo della provincia e della Calabria ad avviarlo, grazie alla collaborazione con importanti società come Soseteg e Tecnoappalti Italia.

Sarà una giornata, così come affermato dalla Dirigente, in cui si condivideranno i risultati ottenuti durante l’apprendistato di primo livello avviato lo scorso anno scolastico. Un momento per illustrare e disseminare l’importanza di questo strumento che permette a chi si trova tra i banchi di scuola di entrare nel mondo del lavoro. Una giornata per condividere questa buona prassi anche con gli altri Istituti scolastici.

Dopo il saluto della Dirigente Cama, interverranno l’ingegnere Walter Curatola della Soseteg S.p.A., Rita Angela Iero di Sviluppo Lavoro Italia e gli studenti Antonio Gatto e Francesco Toscano, che illustreranno la loro esperienza di apprendistato. Saranno proprio loro a raccontare ai presenti e ai compagni cosa significhi essere studenti-lavoratori oggi, grazie a un percorso che ha permesso loro di firmare un regolare contratto di lavoro. Dunque, studenti a tutti gli effetti stipendiati.