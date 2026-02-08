Scritte oltraggiose al Sindaco di Napoli, la solidarietà di Battaglia: “atti da condannare con fermezza”

“Sono vicino al sindaco Gaetano Manfredi, vittima di vili attacchi con scritte offensive comparse a Bagnoli”. Con queste parole, Domenico Battaglia, sindaco facente funzioni di Reggio Calabria esprime la propria piena solidarietà a Gaetano Manfredi, già Ministro, oggi sindaco di Napoli e presidente nazionale dell’Anci, a seguito delle gravi scritte offensive apparse nei suoi confronti. “A Manfredi va la mia stima personale e istituzionale, oltre a un sentimento di sincera amicizia – ha evidenziato Battaglia – gli attacchi e le offese non possono e non devono mai trovare spazio nel confronto democratico, soprattutto quando colpiscono chi svolge il proprio ruolo con responsabilità e senso delle istituzioni”.

“Ci siamo sentiti qualche giorno fa – ha proseguito il sindaco ff – e con lui c’è un confronto costante e costruttivo su numerose tematiche che riguardano il percorso amministrativo delle Città Metropolitane del Sud, come Napoli e Reggio Calabria. Un dialogo fondato sulla collaborazione e sulla condivisione di obiettivi comuni per lo sviluppo dei nostri territori. Anche a nome dell’Amministrazione che rappresento e dei cittadini di Reggio, condanno con fermezza questi atti – ha concluso il sindaco Battaglia – che nulla hanno a che vedere con il dibattito politico e civile. A Manfredi rinnovo la mia vicinanza e l’auspicio di continuare insieme un lavoro serio e concreto nell’interesse delle comunità che rappresentiamo”.