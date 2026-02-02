Scoperto “fortino” della droga a Catania, due arresti nel rione San Cristoforo

Blitz della polizia in uno stabile del quartiere San Cristoforo dove è stata scoperta e smantellata una “piazza di spaccio“, allestita da un 22enne e un 32enne. I due sono stati arrestati da agenti della squadra Volanti della Questura dopo aver tentato di eludere i controlli, tentando di barricarsi all’interno dell’edificio, dotato di un sofisticato sistema di videosorveglianza e di porte in ferro. Il “fortino” della droga è stato individuato grazie ad azioni di prevenzione e monitoraggio condotte dagli agenti della polizia per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti in città. Durante l’operazione sono stati sequestrate svariate dosi di crack, marijuana e hashish e 370 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio.